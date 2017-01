El edil que llamó "descerebrada" a Colau deja el PP masacrando a Rajoy

Quería que le llevasen la razón con sus ataques verbales a la alcaldesa de Barcelona y como ha visto que en el PP, lejos de apoyarle, han pasado de sumarse a un linchamiento zafio y de barra de bar, ahora coge una pataleta y se larga del partido dejando varios recados al presidente Mariano Rajoy.

El concejal del PP de Palafolls, Òscar Bermán, que arremetió y descalificó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado que deja el partido a través de una carta enviada al presidente popular, Mariano Rajoy, que ha publicado en su blog personal.

Bermán calificó en marzo de 2016 de "descerebrada" a Colau por su actitud para con los católicos y las Fuerzas Armadas. El edil arremetió duramente contra la alcaldesa, hasta el punto de considerar, literalmente, que "en una sociedad seria y sana estaría limpiando suelos y no de alcaldesa de Barcelona. Con todos mis respetos a las dignísimas limpiadoras".

Añade que:

Yo sabía que mis declaraciones a la alcaldesa Ada Colau iban a tener una cierta respuesta, pero no hasta el punto de focalizar la actualidad nacional con todo lo que está cayendo. Ada Colau se ha significado por su actitud ultrajante y sectaria contra todo lo que ha representado el Partido Popular, pero según Albiol y compañía tenemos que tratarla con deferencia y delicadeza no vaya a enfadarse la energúmena. Pero si yo, que me declaro católico antes que político, le respondo de una forma más o menos afortunada, entonces soy culpable por atreverme a rebasar ciertos límites que la corrección política ha establecido como infranqueables, eso mismo hacía referencia el inicio del expediente abierto por el Comité de Derechos y Garantías Regional, Sr. Rajoy, y qué fue modificado por la posible pérdida de votos, y la excusa perfecta para expedientarme, que por cierto no entiendo cómo se puede cambiar desde el punto jurídico un expediente en curso y modificarlo al antojo de su equipo.

E insiste en justificar sus ataques a Colau:

Lo que hice al señalar la falta de idoneidad de Ada Colau para poder ejercer la alcaldía de la segunda ciudad más importante de España fue incorporar a mis críticas el ejemplo habitual cuando una persona no está capacitada para el desempeño de un importante cargo. Podría haber dicho que esta señora no está capacitada para ser presidenta de su comunidad de vecinos y nadie se lo habría tomado como un término menospreciativo para estas personas. Podría haber dicho que Ada Colau no sabría gestionar ni un kiosco de chucherías, y nadie le habría dado a mis palabras la relevancia que sí han tenido por mencionar una profesión tan digna, imprescindible y respetable como la de limpiadora. Dije en la entrevista que a esta señora no se le conocía actividad profesional alguna antes de ser alcaldesa, y que en una sociedad normal y sana habría tenido dificultades para prosperar profesionalmente sin el amparo de la política.

Más adelante, ya refiriéndose a Rajoy, señala que:

Gracias a usted hoy el PP defiende el infanticidio prenatal, la ideología degenerada, mal llamada ideología de género. Usted señor Rajoy con mayoría absoluta ha continuado con la pro islamista Alianza de Civilizaciones, con el pro batasuno Proceso de Paz, con la guerra civilista ley de Memoria Histórica, y con todo el resto de basura sectaria, intelectual y moral que conforma el legado de José Luís Rodríguez Zapatero. Usted ha demostrado pasividad ante el separatismo, premiando su deslealtad y financiando sus desafueros. Dejándonos un gravísimo problema al conjunto de la sociedad catalana en particular y al conjunto de la sociedad española en general. Usted y su cuadro de comisarios se han dedicado a dejar que el problema separatista se pudra y su gangrena antiespañola se extienda afectando a toda la sociedad catalana. Usted ha eludido su principal responsabilidad política ante una ofensiva sediciosa cuya resolución no admite concesiones ni debilidades.

Y prosigue:

Me siento muy decepcionado. He sido traicionado, no por el Partido, sino por algunos de sus dirigentes. Tengo un prestigio profesional, y soy un hombre honesto y de firmes principios. Si quieren comprobarlo pueden preguntar por mí a los vecinos de Palafolls, incluso a los que no me votan. No necesito vivir de la política. Ni me metí en el Partido para lucrarme. No todos pueden decir lo mismo. Me metí en la política para defender unas ideas que antes defendía el PP y que ya no defiende. Usted ha traicionado y sigue traicionando los postulados que le eran naturales y propios al Partido, y con su presidencia ha expulsado del Partido a todos los que se han mantenido fieles a las ideas fundacionales. Su proyecto Sr Rajoy (Si es que realmente tiene usted algún proyecto nacional digno de tal nombre), no es el proyecto político que pueda yo defender y representar.

Y remacha: