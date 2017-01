La Policía sorprende en Madrid a un mosso en Madrid "en labores de espionaje"

No se cortan un pelo. Ya ni disimulan y el día que no infringen la ley, con total desparpajo, meten fondos donde no deben o retan al Estado Español.

La última de los independetistas catalanes es mandar espías a Madrid.

Un mosso d'Esquadra fue sorprendido este 28 de enero de 2017 en el centro de la capital de España por agentes de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional cuando hacía -según declaró el propio agente del cuerpo de seguridad catalán- «labores de inteligencia» en la manifestación contra la sentencia del Tribunal Supremo por la que se condena a prisión a elementos de extrema derecha por su asalto a la librería Blanquerna (La doble vara de medir de la justicia española: los asaltantes de Blanquerna, a la cárcel; Rita Maestre, absuelta).

El sorprendente suceso se produjo cuando agentes de paisano detectaron entre los asistentes a la manifestación a una persona que sin motivo aparente hacía fotografías tanto a los asistentes como a los policías nacionales.

La actitud de este hombre llamó la atención de los responsables del dispositivo de seguridad, que decidieron neutralizar al sospechoso para aclarar la situación.

La sorpresa fue mayúscula cuando el tipo explicó a los agentes que simplemente estaba haciendo «labores de inteligencia debidamente autorizado para ello por sus superiores»; es decir, por sus mandos de los Mossos d'Esquadra.

Los policías sospechan que había otros compañeros de este agente de la Policía autonómica desplegados en la zona, si bien este detalle no pudo ser confirmado por el despliegue de seguridad de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Y es que al parecer otras personas detectadas desaparecieron de la zona coincidiendo con el momento en que el mosso era neutralizado.

ABC consultó este viernes por la tarde con fuentes del máximo nivel de la Policía autonómica catalana para conocer la razón por la que uno de sus agentes fotografiaba tanto a los asistentes a la manifestación como a policías.

La respuesta es que esa versión era «un cuento chino», aunque lo cierto es que no explicaron por qué el mosso había actuado así.

Investigaciones conjuntas

Hay que recordar que los Mossos d'Esquadra, con los que la Policía Nacional ha hecho magníficos servicios conjuntos y tiene varias investigaciones más en marcha, no tiene competencias fuera de Cataluña.

La Policía autonómica tiene sus enlaces en Madrid, por lo que en principio si necesita hacer algún trabajo fuera de su demarcación puede comunicarlo sin problema alguno para evitar situaciones como la de ayer.

Es obvio, además, que los Mossos no tienen competencias para hacer esos supuestos «trabajos de inteligencia» en otros territorios de España que no sean los de la comunidad en la que actúan como policía integral.

Este episodio se produce horas después de las supuestas revelaciones del exsenador de ERC y exjuez Santiago Vidal y daña las relaciones entre ambos cuerpos policiales.