La ignominiosa vejación en Twitter a una concejal del PP fallecida indigna a García Albiol y acaba en la Fiscalía

Ni una broma más. El líder de los populares en Cataluña, Xabier García-Albiol, ha decidido llevar ante la justicia las vejaciones a la teniente alcalde de Tarragona, que murió este 9 de febrero de 2017.

María Isabel Negueruela Morales, falleció este jueves a los 49 años de forma súbita. Una muerte que ha provocado muestras de solidaridad de todas las fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento y de los líderes de todas las formaciones políticas catalanas.

Sin embargo, desde que se conoció la fatal noticia y bajo la impunidad del anonimato, una brutal campaña de linchamiento y vejaciones está teniendo lugar a través de las redes sociales.

Tan brutal, que el coordinador del PP en Cataluña, Xabier García Albiol, ha anunciado este viernes que llevará a la Fiscalía los mensajes vejatorios contra Negueruela.

Así lo ha anunciado, también, a través de Twitter:

No voy a tolerar que indeseables festejen en redes la muerte d nuestra compañera @m_negueruela. @PPCatalunya presentaremos denuncia fiscalía — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 10 de febrero de 2017

Varios de los autores de estos lamentables comentarios han recordado también con mofa la muerte de Rita Barberá.

"Sigue la saga de Rita Barberá, a ver si el cuerpo no puede aguantar tanta corrupción, no me extrañaría nada" o "la culpa es de los tuiteros, como la Barberá", dice uno de los salvajes comentarios.

"Se mordió la lengua y murió envenenada", dice otro de estos mensajes vejatorios.

"Ultimamente petan muchos del PP debe ser una epidemia no detectada" o "no sólo me gusta, sino que me encanta", son otras de las entradas que la Fiscalía va a investigar.