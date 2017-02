Inés Arrimadas se harta de Puigdemont: “¡No mienta, dé la cara!”

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha vuelto a ser la protagonista de la sesión de control al Gobierno de Carles Puigdemont en el Parlamento catalán (Inés Arrimadas sacude el 'zasca' del mes y una mano de palos a la periodista estrella de Catalunya Radio).

Arrimadas ha descolocado este 22 de febrero de 2017, una vez más, al líder de la antigua Convergencia y de la plataforma Junts pel Sí al preguntarle por la reunión secreta con Mariano Rajoy -revelada este miércoles por el diario La Vanguardia- y por su plante a la reciente Conferencia de Presidentes, en la que se abordó la reforma del sistema de financiación autonómica (Inés Arrimadas: "Que me digan que me he vuelto nacionalista no se lo puede creer nadie").

En su intervención, tras la cual Puigdemont no ha contestado a la pregunta de la portavoz de C's, Arrimadas ha asegurado que "Cataluña merece un presidente que represente a todos los catalanes" (Escrache tuitero contra Inés Arrimadas por decir que lleva escolta "porque ya sabemos lo que pasa en Cataluña").

Arrimadas ha lamentado además que Puigdemont haya evitado confirmar o desmentir la reunión que ha revelado La Vanguardia y que le citó con Mariano Rajoy el 11 de enero en La Moncloa:

.@InesArrimadas "Cataluña merece un President que nos represente a todos y asista a reuniones de financiación e infraestructuras" #Parlament pic.twitter.com/LrC3G8o6D9 — Ciutadans (@CiutadansCs) 22 de febrero de 2017

Ya en declaraciones a los medios, Arrimadas ha recordado que es la única líder de los grupos opositores de la cámara que le ha preguntado sobre el encuentro y ha insistido en que Puigdemont "tiene que dar la cara" en asuntos que podrían serle incómodos, como es el caso del exsenador de ERC Santi Vidal o el encuentro con Rajoy.

"Que haya reuniones nos parece bien, normal; pero que Puigdemont mienta, lo oculte y se pase dos meses diciendo que no ha habido ningún tipo de contacto, nos parece una tomadura de pelo"..

Con su pregunta en la sesión de control, considera que le han dado la oportunidad de explicarse y que Puigdemont la ha desechado: "Si no quiere contestar, entiendo que es porque algo tiene que esconder. Que dejen de jugar y de esconder información a los catalanes".

"Puigdemont no va a poder seguir escondiéndose siempre tras la estelada por grande que sea, sin dar la cara", ha advertido y ha exigido conocer el contenido de esa reunión para saber si el presidente se limitó a poner sobre la mesa el proceso soberanista catalán, algo que considera que no representa a todos los catalanes.