Xavier Sardà destripa el mayor mito del 'procés catalán' y los independentistas lo hacen picadillo en Twitter

Anda el independentismo catalán que se sube por las paredes con Xavier Sardá por no dejarles tener la fiesta en paz en otra de sus habituales jornadas históricas; en este caso la de la admisión a trámite por parte de la Mesa del Parlament de una petición de JxSí para crear una ponencia conjunta (El iconoclasta Xavier Sardá pega una patada al 'Hormiguero' y rompe el tabú de la pareja Iglesias-Montero).

La misión de ésta será reformar del reglamento para agilizar la tramitación de las leyes de desconexión.

Y en Cataluña se habla este 7 de marzo de 2017 de eso, pero también de la rajada del periodista de La Sexta contra los independentistas, a los que mete el dedo en la llaga en una entrevista en La Vanguardia (Cazan in fraganti a un cargo de ERC intentando abusar de una niña de 12 años).

En ella, Sardá no se anda por las ramas y asegura abiertamente que la independencia de Cataluña favorecería a cuatro... pero a cuatro que mandan, he ahí la cuestión de fondo.

Y no, nada tiene que ver con el mito del poble catalán -el pueblo- encadenado a España.

Usted es a tiempo parcial un “español de mierda” y un “catalán de mierda”, según el interlocutor. ¿Cómo lo lleva?

Ojo, que cuando voy por la calle la gente no me dice nada malo. Pero hay sectores minoritarios que… En los últimos tres años de Crónicas Marcianas tuve que ir con escolta. Hay sectores en Cataluña que, porque no soy independentista, porque no veo sobre todo el cómo, me llaman españolista de mierda. Otros, catalán de mierda. Resumen: soy una mierda.