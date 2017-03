Pocholo Martínez Bordiú: "No tenía ni idea de que existía ese puticlub en nuestro local y nunca he estado"

No hay gloria que 100 dure, ni familia famosa que resista tanto tiempo. Que les pregunten a los Franco, que lo fueron todo en esta España nuestra y ahora andan por ahí, con dispar suerte y casi siempre bajo la lupa de la prensa.

El primo de Carmen Martíz Bordiú ha salido al paso de las informaciones relacionados con el local de alquiler de habitaciones por horas que el Ayuntamiento de Barcelona ha precintado a los Franco en las Ramblas ( Pocholo Martínez Bordiú le saca los colores a Cristina Tárrega en 'La Noria': "Sé que te gusto, ¿quieres echarme un polvo?").

El Ayuntamiento de Barcelona solicitó en un edicto, fechado el 17 de noviembre de 2016, a Pocholo y a sus hermanos, Clotilde, Esperanza, Alejo y Alfonso Martínez-Bordiú y Bassó, el "cese inmediato y definitivo de la actividad de alquilar habitaciones a tiempo parcial para la prestación de servicios sexuales".

Se refiere el consistorio presidedido por Ada Colau a un piso propiedad de los cinco hermanos Martínez-Bordiú y Bassó, situado en el número 81 de las Ramblas de Barcelona.

Pocholo ha desmentido a Vanity Fair su vinculación tanto con el piso como con la actividad.

El aristócrata recuerda que el inmueble es una herencia de su madre.

"Pero yo nunca he estado ahí", asegura tajante el sobrino de Cristóbal Martínez Bordiú, el fallecido yerno del Generalísimo Franco.

"Es una herencia que no sé quién maneja. Pero voy a pedir daños y perjuicios. Pero alguien, que no sé quién es, está trabajando ahí con mujeres. ¿No? Eso es lo que está pasando. ¿No? Esto es el colmo. No tenía ni idea de que existía ese puticlub. No tengo nada que ver. Pero me voy a enterar inmediatamente".