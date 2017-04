Zapatero acusa a Cataluña de tener "prejuicios" contra Susana Díaz por ser mujer y andaluza

El expresidente del Gobierno y exlíder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este lunes que su reto es "deshacer" los "prejuicios" en Cataluña contra la candidata a las primarias del PSOE, Susana Díaz, por ser mujer y andaluza, como a su juicio ocurrió también con Carme Chacón por su género y origen.

Zapatero se ha reunido con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en la sede socialista en Barcelona, donde esta tarde protagonizará un acto con militantes junto al diputado vasco Eduardo Madina, ambos como embajadores de la campaña de Susana Díaz.

En declaraciones a los medios antes de verse con Iceta, Zapatero ha confiado en que el debate en las primarias socialistas "sea intenso sobre contenidos, con coherencia, voluntad de mayoría, credibilidad y, como siempre en la política, sobre deshacer prejuicios".

"NO ME REFIERO AL PSC"

"Aquí, en Cataluña, hay voces que, y no me refiero al PSC, que han puesto encima de la mesa prejuicios sobre el proyecto político de Díaz", ha denunciado.

En este sentido, ha agregado, "hay un prejuicio que no me resisto a comentar: en la historia del PSOE ha habido normalmente candidatos y pocas candidatas. Pero he podido constatar como testigo directo que cuando hay una candidata se tiene en cuenta el origen. Ya pasó con Chacón, que era catalana y era un problema. Y ahora Díaz, que es andaluza y es un problema".

"Pero, ¡oh!, qué casualidad -ha proseguido-, no lo escuché nunca sobre Felipe González, Rubalcaba o yo mismo, que fuéramos de Sevilla, León o Cantabria. Por lo tanto, sí, hay que deshacer prejuicios y quiero contribuir a deshacer prejuicios".