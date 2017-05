El odio a España a través de los libros de texto en Cataluña

Lo detalla Pablo Planas este 2 de mayo de 2017 en 'Libertad Dgital':

Un estudio del sindicato Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES) de los manuales de Geografía e Historia de 5º y 6º de Primaria del curso 2016/2017 en Cataluña arroja la conclusión de que el propósito de la asignatura es inculcar el odio a España y convencer a los alumnos de que Cataluña es una nación perseguida a lo largo de los siglos por el "Estado español" y los reyes "castellanos".

El análisis comprende los textos para esos cursos de las siete principales editoriales en la enseñanza en Cataluña -Barcanova, Baula, Cruïlla, Edebé, La Galera, Santillana y Vicens Vives- y constata al menos 35 casos de manipulación de los contenidos al efecto de generar un sentimiento antiespañol entre el alumnado, desde el uso sistemático del término "Estado español" para referirse a España hasta presentar el nacionalismo catalán como "bueno" en contraposición a lo español.

Como subraya Pablo Planas, probablemente el periodista que con más tesón y brillantez ha denunciado el aquelarre independentista, la historia y geografía de España en esos libros es testimonial y las más de las veces se refieren a la Guerra de los Segadores, a la de Sucesión o al franquismo.

Carlos I de Castilla

Las groserías llegan al punto de rebautizar a Carlos I de España y V de Alemania como Carlos I de Castilla y de Cataluña-Aragón, como ocurre en el libro de la editorial Barcanova del ciclo superior de segundo de Primaria.

De ese mismo texto, el informe destaca también:

"en la página 210, cuando se habla de la guerra 'dels Segadors', no se dice que si Cataluña hubiera apoyado a Felipe IV ante la declaración de guerra de Francia en 1635, en lugar de aliarse con los franceses y haber llegado, incluso, a declarar al rey de Francia conde de Barcelona, seguramente no se hubiera perdido la guerra que acabó con la paz de los Pirineos en la que se aceptó la pérdida del Rosellón y de media Cerdaña, dos territorios que pertenecían a Cataluña. Una vez más no se reconoce ni la traición de los gobernantes catalanes a su rey, ni los perjuicios que ello supuso para la integridad de su territorio".