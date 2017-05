El municipio catalán traduce sus señales al castellano porque pierde todas las multas

La señalización monolingüe en Cataluña puede tener los días contados. Esplugues, en Barcelona, instalará nuevas señales en castellano y catalán a partir de octubre, debido a que, según afirmó su alcaldesa, la socialista Pilar Díaz, en el programa El Món de Rac 1, «desgraciadamente puede haber una persona catalanoparlante que haga la alegación de la reclamación de la multa en catalán y la puede ganar perfectamente a los tribunales por no tener la señal en castellano». Esta nueva medida de poner las señales en castellano y catalán parte de una moción aprobada por el PSC, el PP y Ciudadanos. Una vez aprobada la moción, tienen que hacer un inventario de cuántas son las señales redactadas exclusivamente en catalán, y cuánto costará su sustitución. Tras Esplugues, L'Hospitalet también ha aprobado recientemente actualizar toda la señalización para incluir el castellano, algo que hizo Lérida el año pasado. Según la asesoría jurídica Pyramid Consulting, el Síndic de Greuges ya alertó en 2010 que con la ley en la mano las señales deberían estar también en castellano para evitar la discriminación por razón de lengua. El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha reclamado este jueves al gobierno municipal que las señales de tráfico «estén en castellano y catalán» en la capital catalana, y ha recordado que ya hizo esta petición en junio de 2013 y no fue aceptada por el entonces alcalde Xavier Trias. Según el dirigente del PP, la señalización rotulada exclusivamente en catalán «incumple» la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, así como el Reglamento General de circulación, y ha afirmado que las lenguas tienen que servir para comunicar y no para dividir.