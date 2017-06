La independentista Pilar Rahola, su marido 'facha' y el colegio suizo de 130.000 € de su hija

El programa de Jorge Javier, el otro, el que no es en apariencia telebasura pero se le partrece, tiene una fórmula sencilla: un independentista catalán invitado al que se hace un 'masaje' en lugar de entrevista y cuatro periodistas a los apenas se deja hacer media pregunta, pero sirven de figurantes.

La última en recibir el glorioso tratamiento de esa zona del Deluxe ha sido Pilar Rahola, que se ha soltado.

La independentista catalana, que tiene 58 años pero se comportó como una de las adolescentes que van a 'Mujeres y Hombres', contó intimidades sonrojantes como que conoció a su marido y que era muy facha pero que le parecía bien "para un polvito".

Rahola matizó que podría acostarse con un pepero pero que con un taurino le costaría más.

La periodista no recordó otra de sus paradojas, que chocan para muchos con su ideología progresista: que llevaba a su hija a un colegio en Suiza que cuesta 130.000 euros al año.

Alumnas como Marta Ortega, hija del dueño de Inditex, o la Princesa Tatiana de Grecia han sido educadas en este centro de los Alpes suizos.

EL PERFIL DEL MARIDO

Rahola tiene dos hijos de Joan Andreu, su primer marido: Sira, de 34 años (y la única biológica), y Noé, un niño de 24 años adoptado en Barcelona. Y después está Ada, la niñita, adoptada en Siberia con su actual marido, Roberto Cerdán (10 años menor que ella), con quien se casó en 2001.

Roberto era corredor de seguros cuando conoció a su futura esposa en la fiesta de un amigo, en 1997.

Lo contaba la propia protagonista en una entrevista a 'El Mundo':

«Llegué tarde y nada más entrar, le dije a mi anfitrión: "Mira, lo único que me interesa es aquel calvo de allí, el de la copa en la mano". Roberto se dio cuenta de que hablaba de él, se me acercó y me dijo: "Ah, tú eres la chica Hermida". Y yo le conteste: "Y tú eres un cretino, ¿no?". Y, bueno, empezamos con un polvo salvaje y terminamos enamorándonos».