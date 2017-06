García Albiol desmiente que el PP de Badalona vote a favor de una España plurinacional

Xavier García Albiol ha desmentido en los micrófonos de esRadio que su partido votara este martes a favor de una moción del PSC que pide rechazar el calendario del proceso soberanista y crear un acuerdo por una reforma constitucional para defender la plurinacionalidad de España.

"Es cierto que la situación política en España es muy complicada pero esto no nos lleva a que en el PPC nos hayamos vuelto locos porque evidentemente desde el PPC nadie ha votado a favor de la plurinacionalidad de la nación española. Aún no nos hemos tragado la conciencia", afirma el presidente del PP de Cataluña y concejal del PP de Badalona,.

Lo que sí es cierto es que la penúltima consideración de la moción del PSC dice:

Preguntado si eso es lo que se votó anoche y el PP ofreció el apoyo de sus 10 concejales, Xavier García Albiol lo ha vuelto a desmentir.

"No es correcto. El PP votó a favor de una propuesta del PSC, un acuerdo donde había cinco puntos y en ninguno de esos acuerdos se recoge ese punto -el de la plurinacionalidad de España-. Se habla de constatar que no hay democracia ni Estado de derecho sin respetar la legalidad, que si la Generalidad de Cataluña tiene que pedir la colaboración a los ayuntamientos lo haga por escrito, que los secretarios de los ayuntamientos tienen que informar sobre si se puede participar o no en ese hipotético referéndum, que se tiene que proteger a los funcionarios y que se tiene que dar traslado de estos acuerdos al Congreso de los Diputados. Pero, evidentemente, no hay ningún acuerdo que haga referencia a la plurinacionalidad ni nada parecido".