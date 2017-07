Carles Puigdemont: "Si el Constitucional me inhabilita, no aceptaré esa decisión"

A Carles Puigdemont no le cabe un cacahute a martillazos, pero saca pecho intentando aparentar lo contrario (Este es el artículo censurado por 'La Vanguardia' al periodista Gregorio Morán).

El presidente de la Generalitat de Cataluña asegura:

"Si el Tribunal Constitucional me inhabilita, como puede hacer, no aceptaré esta decisión. Solo el Parlament me puede suspender".