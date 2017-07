Albert Rivera: "Puigdemont y sus consellers son golpistas pero de coche oficial y sueldo público"

Albert Rivera, no se corta un pelo. Superada una etapa ya relativamente lejana en que parecía empeñado en llevarse bien hasta con Pablo Iglesias, vuelve por sus fueros y se moja sobre todo en los asuntos que le lanzaron en política: la defensa de España.

El presidente de Ciudadanos ha llamado "golpistas de coche oficial" a los miembros del Gobierno de Cataluña y ha señalado que, aunque desean alcanzar la independencia a través de un referéndum ilegal, al mismo tiempo temen ser sancionados, perder su sueldo público y poner en riesgo su patrimonio por incumplir la ley.

"El sueldo es lo que les preocupa"

Eso es, en su opinión, lo que "les duele" a los dirigentes independentistas, las consecuencias de una posible condena de inhabilitación para cargo público o tener que responder con su patrimonio por el dinero público destinado a organizar el referéndum del 1 de octubre.

"Por eso creo que no van a ir más lejos, porque al final el bolsillo, el sueldo público y el coche oficial es lo que realmente les preocupa".

Rivera ha defendido que en España "hay que aplicar las leyes" en todos los ámbitos y que "el Estado de Derecho va actuar" contra la celebración del referéndum. Por eso cree que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o cualquier otro líder separatista que no respete la ley "va a ser inhabilitado", como ocurrió con su predecesor en el cargo, Artur Mas, o con el exdiputado y ex conseller del Ejecutivo catalán Francesc Homs.

"Junqueras teme no ser presidente"

En este contexto, ha restado importancia a la advertencia de Puigdemont de que no aceptará una posible inhabilitación del Tribunal Supremo.

"Es como decir 'aunque me multe la Policía, no lo acepto'. Bueno, pues lo vas a pagar, porque si no, te lo quitan de la cuenta, como al señor Mas".