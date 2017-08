La CIA avisó el 25 de mayo a los Mossos del atentado "en La Rambla de Barcelona"

Los Mossos conocían desde el 25 mayo DE 2017 la posibilidad de que se produjera un atentado terrorista en verano "contra emplazamientos turísticos muy concurridos en Barcelona, especifícamente en La Rambla".

La CIA habría remitido una nota escueta en la que alertaba del ataque, advirtiendo que la información se proporcionaba "sólo para fines de inteligencia".

Según publica este 31 de agosto de 2017 El Periódico de Catalunya, a pesar de "no estar corroborada" señala que "el Estado Islámico estaba planeando llevar a cabo ataques terroristas no especificados durante el verano contra zonas turísticas muy concurridas en Barcelona, España, específicamente en La Rambla".

Esta información era eficaz para aumentar la seguridad y extremar las medidas de prevención, a través de una mayor presencia de agentes, restricciones de tráfico o, por ejemplo, la instalación de bolardos.

Por eso fue remitida directamente al cuerpo de policía catalán. Después, "en la misma semana", y siguiendo el cauce habitual, se informó a la Policía Nacional.

El Periódico afirma que conocía esta información desde "principios de junio". En ese momento los Mossos esperaban órdenes para ampliar la seguridad en la zona amenazada.

El Periódico de Catalunya también explica que no publicó antes esta información por miedo a provocar "alarmismo injustificado". Sí lo hicieron el mismo día del atentado terrorista, extremo que fue desmentido "con rotundidad dispar" por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el 'conseller' d'Interior, Joaquim Forn, y el 'major' de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

Este el contenido íntegro del texto de la CIA:

«SOLO PARA FINES DE INTELIGENCIA: Esta información se proporciona solo con fines de inteligencia, en un esfuerzo por desarrollar potenciales pistas de investigación. No puede utilizarse de ninguna manera que exponga o comprometa las fuentes o métodos de inteligencia. No puede ser utilizada en relación con procedimientos judiciales extranjeros o nacionales ni para otros fines legales, judiciales o administrativos. Información no corroborada de veracidad desconocida de finales de mayo del 2017 indicaba que el Estado Islámico de Irak y ash-Sham (ISIS) estaba planeando llevar a cabo ataques terroristas no especificados durante el verano contra zonas turísticas muy concurridas en Barcelona, España, específicamente en La Rambla».