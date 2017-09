Los zarrapastrosos de la CUP aseguran que sus alcaldes no irán a declarar y que se pasan por la entrepierna a la Fiscalía

La CUP ha anunciado este 13 de septiembre de 2017 que su treintena de alcaldes no irán a declarar voluntariamenteen los juzgados por firmar el decreto de cesión de colegios electorales para el referéndum del 1-O.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados (imputados) a los alcaldes que han firmado un decreto en el que se comprometen a ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos d'Esquadra que los detengan.

La CUP indica en un comunicado que sus alcaldes «no asistirán a declarar» ni tampoco «comparecerán ante las citaciones del fiscal general del Estado» y emplaza al resto de fuerzas políticas «a hacer lo mismo al amparo de la Ley 19/2017 del Referéndum de Autodeterminación».

Para predicar con el ejemplo, uno de los alcaldes de la CUP, el de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, ha publicado dos tuits, en el primero de los cuales se observa como «archiva la advertencia del Gobierno» pasándola por una trituradora de papeles.

En el segundo tuit afirma: «tengo mucho trabajo y no puedo estar por estas tonterías. Quien quiera hablar conmigo, ya sabe dónde encontrarme».

Tinc molta feina i no puc estar per aquestes tonteries. Qui vulgui parlar amb mi, ja sap on trobar-me #HolaDictadura https://t.co/owomtG8HPD