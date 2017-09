Enric Millo: "Junqueras, al que acabo de ver llorando, sigue siendo el vicepresidente, ¿o no?"

"El president Puigdemont sigue siendo el presidente, ¿o no? Los consellers sigue siendo consellers, ¿o no? El vicepresidente Junqueras, al cual acabo de ver llorando hace un momento aquí, sigue siendo el vicepresidente, ¿o no?".

Con esa retranca e intentando no reirse, porque el fondo del asunto es muy serio a pesar de lo que estan haciendo el payaso los dirigentes independentistas, ha negado Enric Millo que Catalunya haya sufrido una intervención de facto de su autonomía.

Los que afirmo Pugdemont, con todo su Govern este 20 de septiembre de 2017, en una declaración institucional de los mas solemne, no hay por donde agarrarlo ('El País': Las mentiras de Puigdemont).

Para el el delegado del Gobierno en Cataluña, lo que hay es un requerimiento judicial para que se cumpla la ley. Y poco más.

En declaraciones a TV3, Millo ha calificado este 21 de septiembre de "completamente falsa" esta idea y ha acusado a Puigdemont de mentir a los catalanes.

De paso, ha aprovechado para poner en solfa a Junqueras y su patética su actitud a la hora de atender al mismo medio unos minutos antes. Visiblemente emocionado y con voz temblorosa, el vicepresidente catalán ha afeado al Gobierno la represión judicial y económica y ha denunciado que el Gobierno central "está castigando a los ciudadanos de este país", algo que según él "no tiene nada que ver con si Cataluña es o no una república".

Para el delegado del Gobierno de España, la operación de la Guardia Civil de este miércoles se basa en una investigación judicial:

"En Cataluña no hay ninguna persecución ni tampoco se ha suspendido la autonomía". "La gran mayoría de los catalanes lo que quieren es garantizar que la democracia funciona en Cataluña igual que en España".

"El president Puigdemont ha mentido y engañado a los ciudadanos de Cataluña, porque no ha habido ninguna agresión que haya suspendido las competencias de la Generalitat".

Millo ha insistido en su argumento de que ni siquiera la aplicación del artículo 155 supondría la suspensión de la autonomía de Cataluña.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que Cataluña sigue manteniendo sus competencias y que nada tiene que ver la operación policial de este miércoles con la supuesta suspensión de competencias.

"No es lógico que un gobierno luche contra el Estado, porque declararse en rebeldía no es propio de un gobierno democrático". "No volverá la normalidad hasta que no acabe este paréntesis de desobediencia".

