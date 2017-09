Puigdemont desafía a Rajoy y publica en Twitter la lista de los colegios electorales del ilegal 1-O

Debe soñar con salir entre dos agentes de la Guardia Civil en las portadas y está haciendo Carles Puigdemont todo lon que puede para conseguirlo.

La última, del independentista presidente de la Generalitat catalana ha sido retar a Mariano Rajoy y al Tribunal Constitucional subiendo a Twitter la lista de los colegios electorales del ilegal 1-O.

Puigdemont ha publicado a las 17,29 horas de la tarde de este 21 de septiembre de 2017 un tuit en el que anuncia a los catalanes dónde podrán votar el próximo uno de octubre.

"En esa web encontrarás el lugar en el que te corresponde", dice el mensaje en la red social y adjunta el link onvotar.garantiespelreferendum.com

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv