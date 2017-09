Tremendo rapapolvo de un agente de los Mossos al mayor Trapero: "Siento vergüenza"

La división que el procés ha provocado en la sociedad catalana ha dinamitado también la convivencia en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, en el que cada vez son más los agentes que reconocen su bochorno por la pasividad de sus mandos, aunque el sindicato que reúne a estos mandos del Cuerpo haya renovado en las últimas horas su apoyo al contestado mayor Josep Lluís Trapero.

Especialmente ilustrativa resulta la carta que un veterano policía catalán ha escrito y que publica este lunes el semanario Interviú.

El arranque de la misiva no puede ser más claro sobre la declaración de intenciones de este agente:

"Soy mosso desde hace mas de 15 años. Siempre he sentido orgullo de mi profesión y mis compañeros, pero estos días solo puedo decir que siento vergüenza de lo que estamos haciendo. O mejor dicho, de lo que no estamos haciendo".

El coronel Diego Pérez de los Cobos, preside este lunes su primera reunión como coordinador del operativo policial que impedirá el 1-O.

"Vergüenza -prosigue- de ver cómo todo el peso de las actuaciones lo lleva la Guardia Civil; de cómo no somos capaces ni de proteger sus vehículos mientras hacen registros y se los destrozan en pleno centro de Barcelona; vergüenza de que los mossos no hemos hecho ni una identificación, ni una intervención, ni un acta levantada... mientras hasta policías locales y Guardia Urbana nos pasan la mano por la cara en algo tan sencillo como hacer el trabajo que nos toca hacer, nos guste o no, aunque sea muy impopular: hacer cumplir las leyes y obedecer a jueces y fiscales".