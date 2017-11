Bomba en La SextaNoche: Albert Rivera revela su plan en Cataluña con Pablo Iglesias

Es el político de moda. Albert Rivera va en las encuestas como un tiro y raro es el día en que no pone al PP de Mariano Rajoy en un aprieto (21-D en Cataluña: El bloque constitucionalista CS-PSC-PP ya supera en votos al independentismo).

Todo luce tan brillante para Ciudadanos, que lo raro hubiera sido no tener un despiste.

Y el que ha tenido Rivera en LaSextaNoche, este 25 de noviembre de 2017, ha sido antológico.

Como subraya David Lozano en 'EsDiario' este domingo, una sola frase, o declaración de intenciones, ha bastado para no hacer tan plácida la visita del líder de Ciudadanos, al plató de La Sexta Noche.

Rivera confesaba a Iñaki López que Ciudadanos va a intentar sumar en Cataluña con PP y PSOE:

"La historia no nos perdonaría a los partidos constitucionales no sumar gobierno en Cataluña si tenemos un voto más".

Para después soltar el bombazo y en su entrevista con López, ampliar detalles del plan revelando su disposición a pactar también con Podemos e incluso defendiendo a la formación de Pablo Iglesias, a la misma que apoya a los verdugos chavistas en Venezuela, le califica a diario de 'muleta del PP' y lo ha comparado con el falangista Primo de Rivera:

Como si intentase atenuar el impacto de sus palabras, Rivera se mostró algo más crítico y menos confiado con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que achaca 'irresponsabilidad':

"Espero que recapacite, no es momento de partidos, no es momento del 'no en no', es momento de pensar más en España y nuestro partido, a diferencia de Sánchez, si va a buscar una suma y el acuerdo de todos".