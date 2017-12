El magistral 'zasca' que acaba de un plumazo con la rabia de Forcadell por no acudir al show separata en Bruselas

Carmen Forcadell es una mina en Twitter. Cada trino que produce en su 'timeline' suele tener un eco tremendo.

Y es que la sarta de sandeces y bobadas varias que suelen salir de sus ágiles dedos acaban con una cumplida respuesta en la red del estornino.

En esta ocasión, a la presidenta del Parlamento catalán se le subió la vena de la rabia por no poder estar en la manifestación separatista de Bruselas el 7 de diciembre de 2017 y escribió esto:

Amb el cor a Brussel·les per explicar que volem l'Oriol, en Quim i els Jordis a casa. No defallirem ni descansarem #LlibertatPresosPolitics

La respuesta no tardó en llegar. La misma que acató el 155 sigue demostrando con hechos que sigue más independentista que el mismo día que declaró la DUI:

Pero tía, si tu no has hecho nada porque salga nadie, sino todo lo contrario. has hecho que entren en prisión por forzar un golpe de estado del que no tuviste agallas de reconocer para no acabar tu en el trullo ... #caganer