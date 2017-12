Inés Arrimadas desmonta sin despeinarse el insidioso interrogatorio del 'Torquemada' separatista Vicent Sanchís

En campaña electoral los debates son más que saludables. Ver un debate entre Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos a presidir la Generalitat que podría ser la principal candidata del constitucionalismo, frente a un tertuliano radical indepe-victimista, como el que se vio la noche del 14 de diciembre de 2017 no podría ser más oportuno.

El problema es si caes en la cuenta que ese tertuliano, Vicent Sanchís, resulta ser el director de TV3. Sanchís lleva décadas ejerciendo de tertuliano independentista con el viejo discurso victimista de siempre, presentando al PP como el mal y llegando a defender en su día al pujolismo y ahora ferviente seguidor del ‘proces'.

Se supone que Sanchís como director de TV3 debería haber moderado su discurso y simular cierta neutralidad, pero ha preferido abstenerse de hacerlo, se ha puesto así mismo de entrevistador-estrella (no es novedad, Terribas hizo lo mismo cuando dirigía ella TV3) y fue a por Arrimadas desde el minuto 1 del encuentro.

Vicent Sanchís: ¿Usted va muy segura, no? Usted ya se considera inminente presidenta de la Generalitat, hay algunos medios y mucha gente considera que usted será la presidenta. ¿Lo da por hecho?

Inés Arrimadas: "Precisamente yo soy muy prudente con las encuestas. (...) Nosotros sabemos que la encuesta de verdad es el día 21. Vemos que es posible, y tenemos que trabajar para hacerlo posible".

Vicent Sanchís: "Pero es no me cuadra a mí. Yo he mirado todas las encuestas que se publican. Todas. Y las tres últimas... ¿usted sabe cuántos escaños la atribuyen?"

Arrimadas: "25".

Sanchís: "El Periódico, La Vanguardia, La Razón, le dan entre 24 escaños, no la primera posición".

Arrimadas: "Ha habido otras encuestas, la del CIS..."

Sanchís: "Sí, el CIS hizo una encuesta que se ha discutido bastante. (...). ¿Usted quiere ser presidenta de la Generalitat? (...) ¿Usted se ve presidenta?"

Arrimadas: "Lo que veo es que es posible. Pero la encuesta de verdad es el día 21".

Sanchís: "Eso es un tópico típico, todo el mundo dice que la encuesta de verdad es la del día de las elecciones".

Arrimadas: "En las pasadas elecciones decían que no tendríamos más de 9 escaños y acabamos con 25. ¿Usted me quiere preguntar con quién me agradaría sumar?"

Sanchís: "Con quien le agradaría no, con quien sumaría".

Arrimadas: "Primero tendremos que ver el reparto de escaños. (...) Si el tripartito del DUI no tiene mayoría absoluta, intentaría un pacto con los no independentistas (...). Y me comprometo a intentarlo".

Sanchís: "Usted para evitar nuevas elecciones ¿votaría al Sr. Iceta?"

Arrimadas: "Si el Sr. Iceta es la fuerza constitucionalista más votada yo estaría a su disposición. (...) pero esperemos a ver los resultados".

Sanchís: "Usted no me está contestando".

Arrimadas: "Sí. Quien decidirá quién debe liderar la oposición constitucionalista al proces no lo decidiré yo ni el Sr. Iceta, lo decidirán los catalanes al votar. (...) Yo no voy a ser presidenta a cualquier precio".

SANCHÍS OBSESIONADO CONTRA EL PP Y DEFENSOR DE ERC

Sanchís: "Ustedes como formación política llegaron diciendo que vendían regenerar la política, pero gobiernan en Madrid con un partido repleto de corrupción como es el PP y ahora en Catalunya necesitarían el apoyo del PP. ¿No es un poco raro que que la nueva política que hablaba de regeneración acabe pactando con la vieja política y al final no regeneren nada?"

Arrimadas: "Corrupción tiene también Convergencia i Unió y no se habla nada..."

Sanchís: "¡Pero no están pensando pactar con ellos!"

Arrimadas: "¿Me deja contestar?"

Sanchís: "Y tanto".

Arrimadas: "Tiene corrupción el PP, Convergencia o el PSOE (...) ¿Nosotros estamos gobernando en coalición con el PP como hizo ERC con Convergencia? No. ¿Nosotros hemos gobernado con el PP sin exigir cambio alguno como hace ERC? No. Nosotros intentamos investir a Pedro Sánchez y fueron otros los que lo impidieron".

Sanchís: "Ustedes han sido la muleta del PP...".

Arrimadas: "Muleta es un adjetivo..."

Sanchís: Bueno, pues el apoyo... y usted necesitarán el apoyo de Xavier García Albiol, que ya se propugna como vicepresidente".

Arrimadas: "Eso lo ha dicho él".

Sanchís: "Pero usted pactaría con él".

Arrimadas: "Intentaríamos un acuerdo".

Sanchís: "Pues eso no es mucha regeneración".

Arrimadas: "¿Usted sabe que forzó las dimisiones de Chaves y Griñán en Andalucía? Un acuerdo con nosotros para la investidura de Susana Díaz. (...) La Ley Integral contra la corrupción que elimina aforamientos o indultos ha sido nuestra".

Sanchís: "¿Pero usted de verdad considera que Mariano Rajoy está luchando contra la corrupción?"

Arrimadas: "Están arrastrando los pies. Pero la comisión de investigación fue gracias a nosotros. Nuestro acuerdo con el PP evitó las terceras elecciones. (...) En la Comisión del Sistema financiación y ellos no querían, pero nuestros votos se unieron con los otros partidos de la oposición y la forzaron".

Sanchís: "¡No se ha visto regeneración!"

Arrimadas: "Es que aún no tenemos mayoría. (...) En Madrid hay mucha corrupción, pero aquí también. Y Convergencia ni si quiera quiere hablar de corrupción. ERC hizo coalición con el partido del 3% y no les exigió ningún tipo de regeneración, sólo les exigió: "independencia, independencia, independencia...", "Todo por la patria".

Sanchís: "Igual que ustedes, que apoyaron al PP "todo por la patria" para evitar terceras elecciones".

Arrimadas: "Ni hicimos lista conjunta con el PP como hizo ERC con Convergencia ni gobernamos en coalición con ellos. (...) Según usted, entonces tampoco podríamos pactar con los socialistas, que también tiene casos de corrupción".

Sanchís: "El PSC, aquí en Catalunya es un partido diferente al PSOE..."

Arrimadas: ¿Usted no sabe que el PSC también ha tenido casos de corrupción? Le pregunto.

Sanchís: "Eh... en cualquier caso el PSC no es el PSOE".

Arrimadas: "Queremos una regeneración, pero también queremos el pacto y respetar a los votantes del PSC y el PP que no quieren más proceso. Pero digo que hasta ahora no hemos hecho coalición con ellos como hizo ERC".

Sanchís: "¡Repite mucho los de Esquerra!"

Arrimadas: "El PP tiene mucha corrupción, sí. Igual que Convergencia..."

Sanchís: "¡¿Igual?! Yo no haría esas comparaciones. ¿Comparamos cuanta gente hay en prisión de unos y de otros?"

Arrimadas: "Ahora resultará que no ha habido corrupción en Catalunya".

Sanchís: "Perdone, perdone, yo no estoy diciendo eso..."

Arrimadas: "Yo le digo que no haremos lo que ERC..."

Sanchís: "¡Otra vez contra ERC!"

Arrimadas: "Es que quiero que la gente lo entienda. No pusieron ninguna condición a Convergencia. Nosotros sí lo hacemos. La alternativa que usted quería es terceras elecciones. Pero nosotros intentamos llevar a la Moncloa a Pedro Sánchez como alternativa a Rajoy y los señores de Podemos y los independentistas lo impidieron".

Sanchís: "En el pacto de ERC con Convergencia se especificaba que lucharían contra la corrupción".

SANCHÍS DEFIENDE ‘EL PROCES'

Arrimadas: "Yo quiero la reconciliación. Para eso hay que respetar a todos los catalanes, porque todos son los catalanes. Hay que decir la verdad, se generó la ilusión en la gente con cosas que eran mentira..."

Sanchís: "¡Está llamando mentirosa a la gente! ¡Eso no es reconciliación!"

Arrimadas: "Llamo mentiroso al Govern [de Puigdemont] Han prometido una República que no era verdad".

Sanchís: "¡No porque no lo hayan intentado! Seguramente ha fallado por otras cosas".

EL MOMENTO PATÉTICO DE SANCHIS: "LA GENTE NO SE FÍA DE DE CIUDADADANOS"

Pero el mejor momento de la entrevista-debate es cuando Vicent Sanchís se vino arriba y aseguró sin que le temblara la mano que 'la gente' no se fiaba de la reforma constitucional de Ciudadanos. Lo de hablar de 'la gente' merece el premio de la pregunta patética. Pero por desgracia para él Arrimadas se dio cuenta.

Sanchis: "¿Quieren la reforma de la constitución para descentralizar o para recentralizar? ¿Para que el Estado tenga más competencias y los pierda Catalunya?"

Arrimadas: "No. No queremos que Catalunya pierda competencias. El debate ha de ser cómo se gestiona las competencias".

Sanchís: "De acuerdo. Según ustedes ha de gestionar más el Estado para que funcione mejor..."

Arrimadas: "No. Nosotros no consideramos que haya que quitar competencias a Catalunya. Lo que queremos es que se aclaren las competencias y acabar con los litigios entre la Generalitat y el Estado, que se clarifiquen".

Sanchís: "¿Por qué no se fía la gente de su reforma constitucional?"

Arrimadas: "¿Perdón?"

Sanchís: "¿Por qué la gente no se fía la gente de su reforma... la gente dice..."

Arrimadas: "¿Qué es 'la gente'?"

Sanchís: "Eh... ‘la gente' dice... pues, analistas en los diarios..."

Arrimadas: "¿De los diarios? Pues depende de que diario lea..."

Sanchís: "Pero hay mucha coincidencia en eso. Todo el mundo ve en Ciudadanos el recentralizador del estado".

Arrimadas: "¿Todo el mundo? No sé si su mundo es de verdad el mundo..."

Sanchís: "Bueno, todos..."

Arrimadas: "¿Todos? No estoy de acuerdo".

Sanchís: "Pues no hay ni un solo analista que no diga..."

Arrimadas: "Pues ya le pasaré información que posiblemente usted no tenga... A nosotros nos gustan los países descentralizados. Somos federalistas. El problema no es que tengan competencias, el problema es como las gestionen. Y que una administración no actúe con lealtad para el resto".

Vicent Sanchís utilizó todos los recursos que se le ocurrió en poner en evidencia a Inés Arrimadas, aunque en realidad quien quedó una vez más en evidencia es él.

En el fondo Sanchís siempre ha sido coherente desde los tiempos en que siendo director del diario Avuí publicaba aquel juego de 'matar al Spagnol' o de su etapa como vicepresidente del Omnium Cultural, siempre ha trabajado desde el periodismo para servir a los partidos independentistas y ahora en TV3 sigue haciendo lo mismo, lo revelador es que un radical como él fuera elevado a un cargo como director de la televisión que pagan todos los catalanes, incluyendo los no independentistas a los que Sanchís tanto detesta.