La burda estrategia de ERC para evitar que Arrimadas gane las elecciones: "Si la mesa no se aclara con el recuento, haremos que cuadre"

El miedo atroz en ERC a que gane Ciudadanos en las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017 provoca que en el partido del preso Junqueras se hayan partido el magín para ver cómo pueden rascar algún voto (o restarle al contrario) en la misma noche del recuento.

La información la cuenta este 20 de diciembre de 2017 Víctor Mondelo en El Mundo y pone los pelos como escarpias. Hace sólo dos días, el 18 de diciembre de 2017, cuatro decenas de voluntarios de ERC reciben un cursillo de hora y media. Silvia Sendra imparte las directrices a tener en cuenta durante la jornada electoral y durante el recuento de los votos.

Para empezar, apela a la cercanía vecinal o comercial de los presidentes de mesa:

Legalmente, no podéis hacer nada, pero con mano izquierda podéis hacer todo. Podéis colocar papeletas, podéis participar en el recuento... En teoría no podríais participar, pero el presidente de la mesa puede ser vuestro vecino o el frutero. Y si os ofrecéis...

Una de las primeras consignas es la de avisar a un responsable de ERC en el caso de que el recuento de papeletas no cuadre.

Si veis que el presidente de la mesa no se aclara para hacer el recuento, llamad a vuestro responsable y él ya hará recomendaciones para que cuadre. No os preocupéis. Hay cosas que no os puedo explicar.

La consigna es clara.

¿Qué os tenéis que meter en el cerebro? Que tenemos que defender el voto de ERC. Las papeletas de Ciudadanos no tienen que ser las primeras que vean los electores, porque no les corresponde ese lugar. La Junta Electoral se lo concedió, pero recurrimos y ganamos.

E insiste:

Y asegura que es Ciudadanos quien trata de adulteras los comicios del 21-D:

Hoy se está difundiendo un mensaje de WhatsApp que pide meter un lazo amarillo dentro de las papeletas. Decid a vuestros conocidos que no lo pongan, pero si alguna papeleta lo tiene, defenderé el voto a ERC. Si en un sobre del PP hay uno con una rodaja de chorizo, no lo defenderé. El jueves irá gente de Ciudadanos a liarla. Ya lo hicieron el 27-S y mucho me temo que lo volverán a hacer. No podéis dejar que enmierden, pero no os encaréis.