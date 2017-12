Histórico triunfo de Ciudadanos, 'Puchi' vence a 'Lloriqueras', pinchazo de Podemos y el PP se descalabra

100% escrutado y a estas horas de la noche del 21 de diciembre de 2017 Inés Arrimadas se convierte en la ganadora de las elecciones catalanas, aunque su victoria no le alcanzará para gobernar y seguramente el independentismo volverá al poder...hasta que vuelvan a intentar otro '1 de octubre'.

37 escaños obtiene Ciudadanos, diez más que en los comicios del 27 de septiembre de 2015. Seguramente, un triunfo que, vista la conformación del Parlamento catalán, no le servirá para ocupar la poltrona de la Generalitat.

El prófugo Puigdemont, Juntos por Cataluña, se posiciona como segunda fuerza, con 33 actas parlamentarias. La posibilidad de que 'Cocomocho' haya podido hacer campaña electoral desde Bruselas, mientras que Oriol Junqueras, estando encarcelado, ha debilitado la estrategia de ERC.

Los republicanos suman 32 diputados y son tercera fuerza, lo que les hace quedarse en una posición de debilidad a la hora de negociar con la formación del huido Puigdemont la confección de un Gobierno que, desde leugo, sabe que no podrá traspasar los límites constitucionales o si no habría que volver a la casilla de salida.

La cuarta fuerza son los socialistas de Iceta con 17 actas. Los podemitas de Xavier Domenech se quedan con ocho, tres menos que en las elecciones de 2015. La CUP baja hasta los cuatro y el PP se pega el gran batacazo de la noche electoral con sólo tres diputados.

LA ANÉCDOTA DE LA NOCHE: JUNQUERAS PIERDE EN SU CASA



Ya dice el refrán que en casa del herrero, cuchillo de palo y eso es lo que le ha sucedido a Oriol Junqueras que, en su propio pueblo, Sant Vicent de Horts, el partido de Inés Arrimadas le comía la tostada. A estas horas, 'Lloriqueras' ve como su victimismo no ha tenido premio.

REACCIONES: ALBIOL RECONOCE LOS MALOS RESULTADOS, PERO DEJA UN RECADO A CIUDADANOS

La cara de la derrota ha sido el PP de Xavier García Albiol. El líder popular no tuvo problemas en reconocer el triunfo sin paliativos de Ciudadanos y el pésimo resultado de los populares

La valoración tiene que ser muy clara. El resultado ha sido un muy mal resultado y no nos podemos sentir orgullosos. Hay días que son buenos y otros malos. Hoy es muy malo para el PP y para el futuro de Cataluña.

No obstante, el líder popular dejó un recadito a Arrimadas, aunque no la nombró:

Por su parte, Miquel Iceta, del PSC-PSOE, reconoció que pese al aumento en el número de escaños, el resultado no era el perseguido.

Estos no eran los resultados que perseguíamos. No hemos conseguido una mayoría alternativa al bloque independentista. Seguimos estando convencidos de que la solución que necesita Cataluña no es ni el independentismo ni el inmovilismo. La relación Cataluña con el resto de España requiere de soluciones políticas