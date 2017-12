El diputado de ERC perpetra un nuevo esperpento tuitero

Gabriel Rufián quiere dar pena con la ridícula carta de Junqueras y en Twitter acaban apalizando a los dos

"'Hoy he estado dos horas con mi hijos. Probablemente no los volveré a ver en 1 mes.' Oriol Junqueras. Estremera. 7/12/2017. Si esto no te da vergüenza mañana vota a carceleros. Si te da, vota dignidad"