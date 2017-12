Una tuitera siembra el pánico entre los separatistas proponiendo un original boicot comercial

Hay que reconocerle la genialidad. Rosevellth, una usuaria de la red social Twitter, ha lanzado un trino (que diría Santiago González) que ha dejado estupefactos a los más rancios separatistas catalanes.

Es más, estos han entrado en modo pánico y se han lanzado como posesos a meterle de lleno a esta tuitera que, simplemente, ha propuesto una idea para boicotear de manera elegante, a la par que divertida, a aquellos establecimientos que tengan la idea de poner el lazo amarillo.

Muy valiente para reírse de una trabajadora. Para asumir las críticas ya no tanto @Rosevelz pic.twitter.com/FGevdv3aAR

Reirse de un empleado del comercio y hacerle trabajar el doble porque en la tienda hay un lazo amarillo. Que no pare el humor clasista. pic.twitter.com/tt8r5OojkS

No vale la pena. Lo suyo es imprimir una foto suya bien grande y ponerla en la tienda diciendo pq no se le vendera. Que todos los que la conocen sepan lo infantil que es y que el dia que si quiera algo de una tienda republicana o vaya acompañada se encuentre que no puede comprar