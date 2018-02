Un infantil Gabriel Rufián provoca risotadas en Twitter con su ridícula carta a 'Lloriqueras' Junqueras

Risotadas aseguradas. Gabriel Rufián, en su faceta más ñoña e infantiloide, le ha escrito una misiva este 1 de febrero de 2018 en El Periódico de Cataluña a Oriol Junqueras que ha provocado el cachondeo generalizado en Twitter.

El de ERC comenzaba así su carta:

Pinta un escenario que sólo se produce en su mente:

Tenemos 100 por cada uno de los que encarcelan y encarcelarán. Tenemos más políticos en plazas que en palacios. Tenemos reyes de los que matan dragones por secuestrar a princesas y no de los que amenazan a pueblos por votar. Tenemos el peso de nuestras conciencias y no de nuestros bolsillos. Tenemos al otro por delante del yo. Tenemos el alma dorada. Tenemos dos millones de ilusiones. Tenemos memoria para dar y tomar.

Y asegura que los constitucionalistas no van a ganar:

Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar:

Yo he leído no sé qué de Albano Dante y he parado de leer. Este chavalito no tiene remedio....