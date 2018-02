El épico zasca de la decana de abogados catalanes a Torrent, el brazo tonto del Parlament, incendia al separatismo

La escena no tiene precio. El Colegio de Abogados de Cataluña había invitado a Roger Torrent, el presidente del Parlamento regional, a un acto institucional. Concretamente se celebraba San Raimundo de Peñafort, patrono de la abogacía y se reconocía la labor de los abogados con medio siglo de ejercicio.

Y claro, siendo este cargo un separatista de tres pares de narices, tenía que liarla, tal y como cuenta Santiago González en su blog:

En Barcelona era Sant Raimon de Peñafort y Torrent, el brazo más tont del Parlament creyó llegado su momento, que fue el elegido por buena parte de los miembros de la judicatura presentes para darse el dos: el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal superior, el que fue vicepresidente del tribunal Constitucional Eugeni Gay,-quién lo iba a decir-la fiscal jefe de Barcelona. Mientras los citados y algunos otros desfilaban hacia la salida y Torrent ponía la cara de tonto que puede verse en el video, la decena del Colegio de Abogados, Eugenia Gay, le decía: "Presidente, esa no era la idea, ya la has armado, muchas gracias. De verdad, por favor, prefiero que acabes ya. No podías hacer esto".