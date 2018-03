Manipulación apestosa del 'indepevictimismo' y TV3 con el falso despido de un viñetista de El Periódico

"¡Han echado al caricaturista independentista Miquel Ferreres de El Periódico de Cataluña por intentar publicar una viñeta sobre el 155 el pasado día 28! ¡Censura! ¡Otra víctima de la dictadura censora española!". Esta ha sido la última consigna mediática de la corpo indepe-victimismo, una corpo ya totalmente profesionalizado en el arte de hacerse la víctima agarrándose a cualquier cosa.

El punto álgido de esta última campaña sobre Ferreres era, naturalmente, la entrevista al nuevo 'mártir' en TV3 este fin de semana con la coreografía apropiada para hacernos llorar a todos: música emotiva, imágenes del veterano dibujante con su pincelito mientras se lamenta de haber sido censurado...

Y todos los digitales de la corporación lamentándolo a coro: Ara, Nació Digital, Vilaweb... y eldiario.es, que parece estar cómodo alineándose con la corporación. Todos ellos se apresuraban a reproducir 'la viñeta censurada' en sus medios y a reiterar la idea de que España va hacia atrás en la libertad, que nunca antes había pasado las cosas que ahora pasan.

El problema es que los hechos nunca suelen ser tan poéticos y 'martíricos' como los pintan los profesionales del victimismo indepe:

Miquel Ferreres no fue despedido el día 28 de febrero de 2018. Ya había anunciado el día 23 de febrero de 2018 que dejaba El Periódico para fichar por el diario separatista Ara que así anunciaba la noticia -El dibuixant Miquel Ferreres se suma al projecte de l’ARA-.

En aquella nota no se hacía referencia a censura en El Periódico como motivo de su marcha, se hablaba de la discrepancias del dibujante con su medio por no apoyar la Referendum ilegal y la DUI y se hablaba, en especial para justificar la marcha de la crisis económica del Grupo Zeta. Algo que nadie debería desconocer puesto que acaban de cerrar sus revistas Tiempo, Interviú y en el El Periódico resulta que la salida de Ferreres sólo es una de las 177 personas que salen del medio por su reestructuración. ¡Pero es mucho más poético decir que lo de Ferreres que es una represalia política, que decir que es por la crisis!

Aunque ya había firmado por Ara, Miquel Ferreres quiso mandar una última viñeta a El Periódico para que la sacaran el día 28. El director de El Periódico podía publicarla o no a su criterio, dado que una vez el dibujante pasaba a ser una ficha de la competencia podía entenderse que no le hiciera. Pero es que además resulta que esa última viñeta lo que hacía era poner a parir a El Periódico presentándolo como un medio sometido al 155 que había caído sobre su redacción. Por lo que parece tener cierta lógica que Enric Hernández decidiera no publicarlo.

¿O es normal en periódicos ver viñetas donde se ataca al propio medio en sí? ¿Pueden poner ejemplos los señores de TV3, Nació Digital, Vilaweb de haber publicado viñetas contra ellos mismos? Pero claro, es más bonito venderlo como un caso 'insólito de censura'.

¿Y qué dijo Miquel Ferreres en su entrevista en TV3 sobre El Periódico? "He sentido una censura que no he vivido en 42 años de trabajo". ¡Oh! ¡Qué dramático! ¿Pero está seguro de eso, señor Ferreres? Porque si echamos un vistazo a la hemeroteca no es la primera vez que denuncia censura.

Miquel Ferreres era antes dibujante de La Vanguardia, y en los años pujolianos también abandonó aquel medio y también denunció que dejaba el diario de Godó por haber sido censurado. Y los independentistas de Vilaweb deberían recordarlo bien, porque hace unos años en una entrevista con ellos recordaba lo que él calificó de 'censura' en 1997 -Miquel Ferreres: ‘La censura va ser una de les raons per a marxar del diari anterior’-.

Así que de "insólito" para él tiene poco. La única diferencia reseñable es que entonces no le sacaban gimiendo en TV3 por su salida de La Vanguardia. ¿Cuál es el cambio? Que en aquel momento no podían utilizar su salida de un medio para ‘demonizar a España' y con lo de ahora sí, que es lo que le mola a TV3.

Porque que un director decida no publicar una viñeta o no publicar una columna - que entra dentro de las competencias del director de un medio - es algo que ha pasado constantemente (hasta les ha pasado a Gallego y Rey). Lo que varía es la repercusión que le quieren dar los profesionales del indepevictimismo. Por ejemplo, cuando un periódico de Madrid prescindió de John Carlin de inmediato TV3 aireó el tema haciéndole entrevistas televisión y también en su radio.

En cambio cuando fue despedido Gregorio Morán de un periódico catalán, precisamente tras no publicársele un artículo donde llamaba franquistas a ciertos medios de comunicación de Cataluña, resulta que entonces ni TV3 le invitó a hablar de su salida, ni ningún digital de los que ahora publican la viñeta de Ferreres tuvo ganas de reproducir el texto "censurado", por usar su jerga.

A los 'indepes' sólo les vale lo que sirva para atacar al resto de España, si no, no existe. En resumen: una más de la dosis de victimismo apestoso con la que los medios de la corpo inundan todas las horas de su programación.