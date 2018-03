La llorica Rovira tira de 'suprema' cobardía y anuncia por carta que planta al juez Llarena

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha dejado una carta en la que comunica a través de una carta que no asistirá al Tribunal Supremo y se marcha al exilio. Rovira renunciaba el 22 de marzo de 2018 a su acta de diputada en el Parlament.

En la 'valiente' misiva que ha enviado a los medios afines al golpismo, la de ERC asegura que:

No puedo ocultar la profunda tristeza que siento al alejarme de tanta gente que quiero, y que quiero mucho. De tantas luchas compartidas durante tantos años con personas movidas por un único objetivo: cambiar la sociedad en la que viven. Hacerla más justa. Personas dignas. Dejar de ver los paisajes que me rodean desde la infancia, de pasear por las ciudades donde he vivido...

Asegura sentirse triste, pero obvia blandir su actitud cobarde:

Siento tristeza, pero mucho más triste habría sido vivir silenciada interiormente. Sentir mi libertad de expresión censurada por unos tribunales que intimidan y que aplican -descaradamente- criterios políticos. Cada día, cada hora sentía mi libertad limitada por amenazas judiciales arbitrarias. No me sentía libre. No me reconocía. Estas últimas semanas he vivido dentro de una prisión interna.

El exilio será un camino duro, pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política. Es la única forma que tengo de levantarme en contra del Gobierno del PP, que persigue todo el que está a favor de votar, y que castiga a cualquiera que intenta cambiar lo preestablecido y lo establecido. Un Gobierno que está dispuesto a saltarse el Estado de Derecho y las libertades civiles para conseguir sus fines políticos.