¡Ya 'tardabas', Rahola! La histérica separatista sale a defender a la detenida cabecilla de los CDR

Tamara Carrasco, ex militante de Podemos y actual miembro de los violentos CDR, ha sido detenida y acusada por la Fiscalía por terrorismo y rebelión. Esta 'personaja', cabecilla de estos Comités para la Defensa de la República, ya tiene 'abogada' defensora, la musa del separatismo, Pilar Rahola.

La ex política de ERC se marca este 11 de abril de 2018 un artículo en La Vanguardia, titulado -Todo es ETA-, en el que carga contra el Estado:

La frase fue tan repetida por los capitostes del PP (en las épocas en que, con la excusa de ETA, cerraban periódicos, perseguían a activistas y prohibían partidos), que llegó a convertirse en un chascarrillo que alegraba las charlas sobre los boys del aznarismo. Cualquier crítica o protesta contraria a los cánones prefijados por los guardianes del Santo Grial español caía en el epíteto maldito. Todo era ETA. Y bajo esa acusación temible, no había oxígeno para la disidencia.

Recuerda sectariamente Rahola que:

Cuando el proceso catalán empezó a mostrar su gran fuerza ciudadana, lo de ETA volvió a usarse en su variable "esto es peor que ETA", frase que se combinaba con el reductio ad Hitlerum de compararnos con el nazismo.

Las barbaridades que ministros, ex de la cosa y líderes españolistas de todo signo nos dedicaron formarán parte del museo de la ignominia. Desde los inicios, no se intentó contraargumentar o razonar sobre las causas del proceso catalán (y menos, solucionarlo), probablemente porque debatir significaba aceptar al otro, reconocerlo. Y si algo ha hecho el españolismo, a derecha e izquierda, es no reconocer a Catalunya como sujeto y a los catalanes como interlocutores. Fue así como empezaron las campañas de destrucción del mensajero, para impedir cualquier atisbo de reflexión sobre el mensaje: primero nos ningunearon; luego nos demonizaron; y, finalmente, nos han criminalizado, con toda la carga penal que el término conlleva.