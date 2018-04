La golpista TV3 se burla de Zoido y la Policía con un vomitivo gag pegando tiros a camisetas amarillas

La pasada semana en el programa de ETB de Gorka Otxoa dedicaron el espacio íntegramente a loar al programa 'Polonia' de TV3 en lo que parecía una mala excusa de '360 Grados' para rellenar todo un programa con pirateando minutos y minutos de gags de TV3, con apenas un puñado de entrevistas.

Entre ese puñado de entrevistas salió Gloria Serra (Atresmedia) diciendo que la existencia del programa 'Polonia' era una envidia democrática, Carles Francino (PRISA) diciendo que era 'cojonudo' porque "toda a todos" (Ja, ja, ja...).

Pero los dos testimonios más importantes fueron los de Enric Juliana, del Grupo Godó, reconociendo que el programa 'Polonia' "tiene una influencia importante en la sociedad" y el de Mónica Terribas, la locutora estrella de TV3 y Catalunya Radio diciendo que "creo que sin 'Polonia' no hubiéramos entendido lo que pasa en este país".

Es relevante que se reconozca que el programa que se presenta de humor, también ejerza en gran medida de 'adoctrinador' pues toda consigna independentista aparece reflejada en algún gag.

La violencia... sólo del lado 'unionista'

En el programa del 26 de abril de 2018, al menos innovaron un poco tras tantas semanas repitiendo 'gags'. El de Cristobal Montoro metido en un ‘jardín', literalmente, junto a Soraya, por donde se encontraba al juez Llarena (siempre representado saltando sobre sus propios genitales), los dirigentes de VOX, las encuestas pro-Ciudadanos y hasta Cristina Cifuentes tuvo su gracia y fue una de las tres mejores cosas del programa.

Las otras dos cosas buenas fueron la aparición por cameo de la mítica actriz Marta Angelat (grande entre las grandes cuya sola presencia emociona a toda la generación que hayan crecido escuchándola contar cuentos en castellano o catalán y en tantas películas y series) y la no aparición de Toni Alba.

Pero el problema es que aunque Francino diga que 'se meten con todo', la realidad es que TV3 cuida mucho qué bromas hace de unos y qué bromas hace de otros, como ya denunció hasta El País, aunque Francino no se lo crea.

En esta edición se presentaba a Zoido y a dos policías españoles (con acento andaluz, claro, fieles al tópico) poseídos con un odio hacia lo catalán y lo amarillo, hasta el punto de pegar tiros contra una camiseta amarilla. Este gag se encuadra dentro de una cadena de piezas que programa a programa se van haciendo para reiterar un odio y una tendencia violenta de policías contra lo catalán.

Por el contrario, los radicales del independentismo nunca son agresivos ni violentos. Los CDR, o los de ANC son siempre pacíficos y dialogantes, frente a los fachas españolistas, ya sean militares, policías, jueces, fachas, etc. (Que repase la videoteca Francino, para ver si ve o no equilibrio).

El programa del 26 de abril de 2018 era el primero que se hacía tras el San Jordi donde Inés Arrimadas y Xavier García Albiol sufrieron fuertes escraches y hasta un ex diputado independentista les escribió que se largaran, que esa no era 'su fiesta'. ¿Hubo algún gag del tema? No, claro, ni Arrimadas ni Albiol salieron. Tampoco Dante Fachín con algún gag que parodiara su afán por expulsar de la fiesta cultural de los catalanes a los que no piensan como él.

En cambio sí tuvieron tiempo de sacar a Zoido y a sus policías pegando tiros a lo 'amarillo'. ¿Si hubiera sido un diputado de C's el que hubiera dicho algo como lo que dijo Fachín pero en sentido contrario qué no habrían tardado en burlarse de él? Contra Fachín nada, y en cambio si tuvieron tiempo para meterse con Manuel Valls presentándole como alguien que desconocía totalmente lo que era Barcelona.

Recordando las palabras de Francino, que tantos años trabajó en TV3, ¿equilibrio en la actual TV3? ¿En serio se lo cree cuando lo dice?