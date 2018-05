Twitter acribilla al actor norteamericano Viggo Mortensen por hacerse socio de la entidad golpista Òmnium Cultural

El independentismo ha sumado a otro rostro conocido a sus filas: a los apoyos explícitos de importantes personajes internacionales como Yoko Ono, Julian Assange, Eric Cantona, Pamela Anderson...ahora se ha sumado el actor Viggo Mortensen, tras trascender que se hizo socio de la entidad independentista Omnium Cultural.

La organización ha sacado pecho del apoyo del actor norteamericano:

Es un honor que apoyes la entidad que trabaja por la cultura, la lengua y los derechos civiles en Cataluña

Mortensen ya reside en Madrid desde el año 2009 y su pareja es la actriz catalan Ariadna Gil. Fue uno de los rostros famosos que se adhirió al manifiesto 'Les catalans vote' donde un centenar de personalidades reclamaba hacer posible el derecho a decidir.

Un Andaluz, un Extremeño o alguien de Madrid no puede opinar sobre la independencia de Cataluña pero Viggo Mortensen, sí.

El gobierno de España no sabe nada de la realidad que vive Cataluña. No como Viggo Mortensen, Yoko Ono y Pamela Anderson, nacidos en el centro de Hospitalet de Llobregat

Arrimadas debería volverse a Cádiz, no como Viggo Mortensen que es de Olot.

Nadie odia a Viggo Mortensen, odian a los que les dicen que viviendo en Lugo no tienes ni idea de lo que pasa en Cataluña y luego dan por hecho que un actor americano con casa en Madrid es una persona super autorizada para opinar sobre el tema. Eso era.

Alatriste, (Viggo Mortensen) Se pasa al lado oscuro. No aprendió nada, bueno si, a vivir en un piso de lujo en la villa y corte de Madrid con Ariadna, no se lo que le parecerá la traición a @perezreverte ⤵️⤵️ pic.twitter.com/PmdzH4Xirm

Mi hijo de 3 años me vuelve a preguntar sobre Viggo Mortensen. Me dice que si vive en Madrid y disfruta de su libertad, por qué está tan empeñado en que el resto vivamos bajo el yugo del catalanismo. Me deja sin respuesta.