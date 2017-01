La carta en Facebook de un político andaluz del PP que desmonta clichés sobre Cataluña arrasa en las redes sociales

El vicesecretario de Coordinación Política del PP en Andalucía, Toni Martín Iglesias, se ha convertido en noticia en las redes sociales al asegurar, tras una visita a Girona, que ha confirmado en persona que ciertos 'clichés' sobre Cataluña y los catalanes no se ajustan a la realidad.

"Me voy de Cataluña sin haberlo conseguido, lo confieso. Por más que lo he buscado no he tenido suerte... Venía yo buscando a ese (todos tenemos un amigo que le ha pasado) que le dices buenos días y te contesta en catalán, y le dices "perdón, es que no le entiendo" y te sigue hablando en catalán. Pero no lo he encontrado".