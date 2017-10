Junqueras: "El Gobierno de España no nos ha dejado otra opción que proclamar una nueva república"

La suerte esta echada. Se especulaba con la posibilidad de que Carles Puigdemont, tras cancelar su viaje a Madrid, donde en principio estaba previsto que participase en una sesión del Senado para argumentar allí contra aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, optase por convocar elecciones autonómicas, pero los tiros no van por ahí (Puigdemont no acudirá mañana al Senado y proclamará la República catalana independiente).

Su vicepresidente, Oriol Junqueras ha dicho este 25 de octubre de 2017 que el Gobierno de España no les ha dejado otra opción que proclamar "una nueva república".

BREAKING: The vice president of Catalonia tells AP Spain has given region's separatists no option but to proclaim a new republic.