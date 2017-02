Cómo estudiar un MBA a distancia

Seguro que el Master en Administración de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés) es algo que te resulta muy familiar: o te has planteado hacerlo o conoces a alguien que esté en ello. Desde hace unos años se ha convertido en unos de los masters con mejor acogida y esto se debe, fundamentalmente, a que abre las puertas del mercado laboral. Como no siempre se pueden compaginar bien los horarios de estudio con la vida cotidiana, existe también la opción de realizar un MBA online y, para ello, lo mejor es contar con una buena institución, que cuente con una formación de prestigio internacional y de la que hablen bien sus propios alumnos o ex alumnos, como es el caso de IEP (el Instituto Europeo de Posgrado) Hay una serie de consejos que ayudan a no fracasar en el intento.

1- Algo que resulta fundamental, se estudie lo que se estudie en la modalidad online, es ponerle muchas ganas y tomarse las cosas en serio. No habrá nadie detrás para decir lo que hay que hacer, ni un profesor que pase lista y sepa si se han hecho o no los trabajos... Pero eso no quita para que la exigencia sea muy alta. Se presentarán complicaciones, momentos en los que no habrá ganas de seguir... Y es precisamente entonces cuando hay que recordar el porqué se está haciendo y seguir con más ilusión aún.

2- En la misma línea que lo anterior se encuentra el hecho de marcarse unas horas fijas al día que dedicar al estudio. Incluso, si se puede, no está de más contar con un espacio único para ello a modo de que el cerebro pueda interpretar siempre que cuando se está allí es sólo para estudiar. Lo mejor es acondicionarlo con las menos distracciones posibles y tomarlo como un trabajo diario.

3- La organización es básica. Habrá fechas con entrega de trabajos, textos a tener leídos para poder seguir una clase o preparación de exámenes. Es muy bueno hacerse con una agenda y tomar nota de los días más importantes, dejando un plazo para no saltarse nada. Siendo constantes, no hay porqué agobiarse. Puede que, al principio, cueste un poco más, pero todo es hacerse. La clave está en no rendirse.

4- Usa las grandes ventajas que ofrece Internet para ampliar aún más tus conocimientos. En la Red puedes encontrar casi de todo, trata de no conformarte con lo que te dan, hazte tus propias preguntas, plantea dudas a tus maestros... Lo importante es que salgas con el conocimiento adquirido, no sólo que obtengas el título.

5- No estás solo. Aunque a veces lo parezca porque no tienes que acudir a clase con otros compañeros, ellos están ahí y están pasando por lo mismo. No está de más que, entre vosotros, tratéis los temas y resolváis dudas. Y, cuando sea necesario, hay un tutor al otro lado.

Estudiar un MBA es una buena manera de hacerse un hueco en el mercado laboral. Siendo así, se puede contar con que la inversión que se hace, en muy poco tiempo se recupera. Además, suelen contar con una formación práctica, sirve para desarrollar las capacidades de liderazgo de los alumnos, permite tener acceso a empresas de ámbito internacional y es una buena manera de hacer contactos que pueden resultar muy útiles.