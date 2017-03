Los de Twitter dan una paliza a Zapatero por su bochornoso inglés en Oxford

En su disculpa hay que decir que algo muy parecido hubiera ocurrido con buena parte de los políticos españoles y con la inmensa mayoría de los periodistas. Y a su favor, que por lo menos le echó valor, como hizo hace unos años el forzudo Sergio Ramos para felicitar unas Navidades. Para las historia ha quedado para siempre el valiente 'Morri crismas' del capitán del Real Madrid.

En cualquier caso, un expresidente de Gobierno no es un futbolista y bien podría haber sido un poco más prudente y hablar en español con traducción simultánea.

Bien es sabido que los presidentes españoles no han demostrado grandes destrezas en idiomas extranjeros, aunque ante la relevancia de sus cargos no tienen más remedio que hacer esfuerzos suplementarios.

La semana pasada, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero impartió una conferencia en inglés sobre la Europa post-Brexit y la globalización en la Universidad de Oxford.

En solitario, tras una sencilla mesa, afrontó el reto ante los asistentes en salón de actos del Magdalen College, uno de los múltiples centros que conforman la prestigiosa universidad británica.

Twitter no ha pasado por alto este vídeo subido por un asistente a la charla y los comentarios no se han hecho esperar.

Trascribimos lo que se escucha, tratando de ser fieles a la pronunciación:

"[...] Prodius a positif soc in de economi. De economic benefitis of belonguin tu de Ilu... i llu an [ininteligible] bai ten persant. Breile exibit de cost of ballital (¿?) transfers an of comunitarian regulasions, güiz an agregeit cost of tiniti of guan poin faif persant. Regali inmigreision it isent an isiu dat güi can includ in de cost sexion".