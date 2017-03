El 'Arrepentido del Simpa' envía 20 € por carta a la dueña de un bar del que se fue sin pagar

Un alma de Dios. un bendito. Uno de esos ciudadanos que no se encuentran ya, ni buscando entre la masa con un candil (La familia rumana del 'simpa' multitudinario salió del restaurante haciendo la conga).

Un hombre que el pasado 22 de febrero de 2017 se fue sin pagar del bar La Estación, de Candeleda (Ávila), ha remitido en una carta un billete de 20 euros para pagar a los propietarios una consumición que no llegaba a los 12, a la vez que le ha pedido "perdón por la inconveniencia" que le pudo haber causado.

Esta curiosa situación se produjo hace más de dos semanas, cuando medio centenar de personas que viajaban en autobús para permanecer en torno a 10 días en este municipio de unos 5.100 habitantes, situado cerca de la provincia de Cáceres, se detuvo en este establecimiento para reponer fuerzas.

Según ha relatado la propietaria, Ana Isabel Sánchez, tras atender a todos los viajeros entre dos personas, se percató de que una de ellas no había abonado una consumición que incluía un bocadillo de tortilla francesa -4 euros-, una ración de ensaladilla rusa -6- y una Fanta de limón -1,7.

"¡Que se ha ido sin pagar!", dijo en aquel momento la propietaria, que se dirigió a uno de los viajeros para decirle que su compañero no había abonado lo consumido y que no era "tonta", ya que suele ser "muy controladora" en este negocio.

"Por un despiste estúpido"

Al cabo de los días, Sánchez recibió una carta de esta persona que, según ha señalado, vive en Madrid y es "extranjera", aunque no ha podido precisar su origen.

En el sobre, junto a un billete de 20 euros, figuraba el siguiente texto: "Estimada señora: El día 22 de febrero tomé una consumición de un bocadillo de tortilla francesa, una ensaladilla rusa y un refresco tipo limonado en su establecimiento".

"Desgraciadamente", continuaba la misiva, "y por un despiste estúpido, me fui sin pagar. Así que le incluyo un billete de 20 euros junto con esta nota y le pido perdón por la inconveniencia causada. Un saludo cordial".

"En mi vida me esperaba, en absoluto, que me ocurriera esto a mí", ha reconocido Sánchez, quien ha admitido que le hizo "mucha ilusión" recibir esta carta fechada en Madrid y que ha colgado en su muro de Facebook, donde ha sido compartida más de un millar de veces y que ha recibido cerca de 4.000 'me gusta'.

Le dará la vuelta al cliente

"Ni mi cocina ha tenido tanto éxito", señalaba aún incrédula la propietaria del bar, que este miércoles aprovechará su viaje a Madrid para acudir a la casa de este cliente para devolverle el importe de la vuelta, que asciende a 8,30 euros.

Tras reconocer que el hecho de que se fuera sin pagar le sentó "muy mal", Ana Isabel Sánchez ha elogiado la actitud de esta persona que finalmente le ha pagado de una manera tan particular. Sánchez dice estar recibiendo con incredulidad las numerosas reacciones que está causando esta noticia tras compartir en las redes sociales esta experiencia