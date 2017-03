Un joven cura escribe una carta a Pablo Iglesias, que deja patidifuso al de Podemos

Se llama Patxi Bronchalo, tiene 30 años y es cura en la parroquia de Valdemoro de Getafe (Rosario de palos a Pablo Iglesias a cuenta de la Misa de TVE: 'A esas horas, los de Podemos están durmiendo la mona').

Y además ha decidido escribir una carta a Pablo Iglesias para explicarle por qué la misa de La 2 no hace daño a nadie, sino todo lo contrario (Luis Ventoso deja a Iglesias hecho un Cristo: "Su campaña contra la Misa demuestra su indigencia de propuestas").

El sacerdote, muy activo en las redes sociales y con canal de Youtube, empieza su misiva al líder de Podemos aclarando su posición ante el mundo que le rodea:

"Como muchos de la generación de los 80, sufro la desilusión de no saber a quién votar, me escandalizan los casos de corrupción y veo con dolor las consecuencias en la gente sencilla de una economía que ha endiosado al dinero y dado de lado a la persona".

Eso, por si el sectario político con coleta tenía alguna duda.El cura se presenta así en su perfil de Twitter: "Soy cura. No sabría ni querría ser otra cosa. Mi parroquia es @AsunValde, mi @DiocesisGetafe y mi Madre la Iglesia. Lo demás no es importante. En la #iMision".

Hechas las aclaraciones, entra Patxi Bronchalo en materia:

"Soy un privilegiado por ver y conocer las historias de dolor y paz de quienes vienen a Misa a mi parroquia. Y también están las historias de los que no van, que son muchos. Muy a su pesar, muchos se tienen que quedar en casa. No pueden venir. La edad se lo impide. La enfermedad física no les deja moverse del sillón. La minusvalía hace que tenga que depender de otros en todo. La depresión les condena a no salir de la cama. La soledad les hace aterrarse de salir al mundo".