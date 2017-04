El juez Calatayud: "Las marujas han mantenido en pie este país, así que un respeto"

El conocido Juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, reflexiona en su última entrada en su blog sobre el papel de las llamadas «marujas» y su respeto hacia ellas ("España es el país más bruto de Europa").

«Buenas, soy Emilio Calatayud. En alguna ocasión ya he reivindicado la figura de ‘la maruja’, pero seguiré haciéndolo todas las veces que sea necesario. Viene esto a cuento de que alguna vez he escuchado decir que me siguen muchas marujas".

"Si quien lo dice pretende ofenderme, se equivoca totalmente. Para mí es un privilegio que algo de lo que yo diga interese a las marujas" (Emilio Calatayud: "Confundir una colleja con un maltrato en este país es una auténtica barbaridad").

"Porque las marujas han sido, entre otras cosas, las que han mantenido en pie este país durante los años más duros de la crisis. No, no fueron los políticos ni el Banco Central Europeo, fueron ellas las que se echaron a las familias a las espaldas y tiraron ‘p’lante’. Así que un respeto, por favor.

"A mí me gustaría ser un ‘marujón’, pero no tengo la suficiente clase.»