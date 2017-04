La adolescente a la que las 8 universidades más prestigiosas de EEUU quieren tener como estudiante

"En mi casa hay belleza en la forma en que nos hablamos...no es que el lenguaje tenga fallos, es que más bien bulle de emoción"

Es posible que la familia de Cassandra Hsiao no hable un inglés perfecto, pero esta adolescente de 17 años ha logrado algo que pocas personas habían logrado antes: ser aceptada por ocho universidades de la "Ivy League" de Estados Unidos, la liga de las universidades más prestigiosas del país, entre ellas Harvard, Princeton y Yale.

Nacida en Malasia de madre malaya y padre taiwanés, Hsiao emigró con su familia a California cuando tenía cinco años.

Esa frase sobre la forma de hablar inglés en su familia formó parte de un emotivo ensayo que la adolescente envió como parte de su postulación y que llamó la atención de muchas universidades y de personas de todo el mundo.

En ese ensayo, Hsiao contó sus experiencias durante el proceso de aprender una nueva lengua en un país extranjero.

"La identidad y el deseo de pertenencia son dos de las luchas con las que la gente puede identificarse más fácilmente. Quería compartir una parte de nuestra vida familiar, mi relación con mi madre y nuestras historias", le dijo a la BBC.

"Echo de menos Malasia y a menudo pienso en mi país de origen. Cuando era niña me encantaba volar cometas, ir a mercados y lanzar fuegos artificiales. Pasé mi infancia balbuceando chino, malayo e inglés".

Pero enfrentarse a la barrera del lenguaje en un país extranjero fue algo difícil.

En su ensayo, Cassandra relató una experiencia "humillante" que le pasó a su madre en la escuela, cuando sus compañeros se rieron de ella después de que el profesor criticara un texto que había escrito en inglés.

Pero una compañera bondadosa salió a su rescate. "La protegió y poco a poco, con paciencia, fue hilvanando el lenguaje de mi madre", escribió Hsiao.

Pero los retos no terminaron ahí.

"Mi madre me pidió que le enseñara bien inglés para que las señoras blancas y viejas en la tienda Target no se rieran de su pronunciación. No ha sido fácil".

El texto seguía así:

"Hay cierto sentimiento de culpa cuando coso sus letras, una con otra. Largas vocales, consonantes dobles...yo también estoy todavía aprendiendo. A veces permito que los fallos pasen desapercibidos para no herir su orgullo, pero quizás también le he hecho más daño a ella para no herir el mío".

"Creo que este ensayo contiene realmente los valores que mantengo cerca de mi corazón: levantarse por aquellos que no tienen voz, aunque pienses que tú misma aun no has encontrado la tuya".

Las adversidades tuvieron compensaciones y Hsiao se graduó con las mejores notas.

Además, Cassandra ha escrito poemas, y obras de teatro y ha entrevistado a estrellas de Hollywood como Morgan Freeman.

Sus trabajos se han publicado en distintas plataformas en Estados Unidos, como la página "TeenReads" y "Los Angeles Times High School Insider".

Llorar de emoción

Su madre compartió el orgullo al enterarse de los logros de Cassandra.

"Lloré con ella cuando abrí las cartas de aceptación de las universidades. Ella ha demostrado su madurez y su sabiduría, no solo en lo académico, sino también en su relación con los demás".

Cassandra también mostró el amor y la admiración que siente por su progenitora. "Mi madre es un modelo para mí. Me mantiene con los pies en la tierra y me inspira, no solo para tener grandes sueños sino para hacer algo para convertirlos en realidad. Me encanta su pasión por la vida, su valor, su compasión y su honestidad".

Las noticias del increíble logro de Cassandra comenzaron a circular por internet, y muchos en las redes sociales la felicitaron.

"Ser aceptada en las ocho universidades de la 'Ivy League' es increíble y, tras leer tu ensayo, no se me ocurre nadie que se lo merezca más que tú", escribió Leon Burke en Facebook.

"Qué ensayo tan hermoso y auténtico. Me encantó como aceptó sus experiencias y quién es ella misma", tuiteó Arden Cho.

Otros compartieron cómo se identifican con el mensaje de Cassandra.

"Eres una narradora increíble y me encantó cómo pudiste dar la vuelta a tu historia pero manteniéndola real y humana. Espero que sea cual sea la universidad que elijas, te ayude a seguir nutriendo tu talento, tu pasión y tu dedicación".

Cynthia Low, de Singapur, la elogió por "conseguir tanto siendo tan joven".

"Oímos hablar de gente de su edad que se hace famosa por cosas superficiales. En la época de la fama al estilo Kardashian, es genial saber que alguien está llegando a ser noticia por algo para lo que ha trabajado duro. Bien hecho".

Pero, ¿qué tiene que decir Cassandra a los críticos de su generación?

"Es un honor ser parte de esta generación. Más que nunca, los jóvenes están reconociendo la importancia de que sus voces sean oídas", dijo ella.