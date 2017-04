Jesulín de Ubrique no quiere pagar solo los estudios a Andreíta y Belén Esteban está que trina

Parecía que las armas estaban descargadas entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique, pero desde hace unas semanas la colaboradora de Sálvame ha regresado a la retaguardia y su actitud vaticinaba una nueva guerra con el padre de su hija... a pesar de no querer hablar.

Andrea Janeiro está cada vez más cerca de cumplir la mayoría de edad y esto ha sido exactamente el desencadenante del nuevo frente.

Desde tiempos inmemorables la colaboradora ha defendido que su hija estudiará en el extranjero para evitar así la persecución mediática y que pueda disfrutar de su vida universitaria con normalidad y como personaje anónimo, una idea con la que el torero estaba de acuerdo según confesaba Belén.

Además Belén celebraba que ambos se harían cargos del gasto económico, buscando la mejor opción para lo único que a día de hoy les sigue uniendo. Pero al parecer Jesulín habría cambiado radicalmente su parecer, terminando así con la paz y consiguiendo que Belén vuelva al campo de batalla.

«Llevo una semana callada; Jesulín, después de haberme dicho que iba a pagar los estudios a la niña ahora me ha dicho que no», declaraba Belén desvelando su cambio de actitud y rompiendo el silencio que prometió a su hija.

Aunque Jesús cumple rigurosamente con la manutención de su hija, ha optado, según Belén, por no colaborador con el gasto de los estudios agarrándose a la ley, que se lo permite por realizarlos en el extranjero.

«Jesús me dijo que íbamos a pagar juntos los estudios de mi hija y al final me ha dicho que no me lo va a pagar; me parece muy bien que hayas pagado la carrera de tu hermano y la de tu mujer si se la has pagado, pero no entiendo que no pagues los estudios de tu hija», ha continuado Belén, que asegura que ella se encargará de pagar los estudios de su hija fuera de España.

Mayoría de edad

El próximo 20 de julio se producirá el momento al que Belén tiene tanto miedo, Andrea cumple la mayoría de edad y deja de estar protegida por la ley del menor.

Pero a pesar del pánico que le produce este momento, esta organizando una buena fiesta para su hija y aunque en un principio confesó que parte de la familia Janeiro figuraba en la lista de invitados, tras la nueva batalla Belén asegura que quiera pasar ese día al lado de Andrea tendrá que poner de su parte.