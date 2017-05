Frank Cuesta: "Señor Pablo Iglesias, controle a estos tontos de Podemos"

Frank Cuesta le está dando lo suyo a Pablo Iglesias y los zarrapastrosos de Podemos.

El presentador de «Wild Frank» en Dmax, que es ya muy conocido por sus reivindicaciones públicas, ha dado ahora un paso más.

Cuesta, muy activo en redes sociales, especialmente desde que su exmujer fuera detenida en Tailandia por posesión de drogas, no ha dudado nunca a la hora de ponerse frente a la cámara para reivindicar aquellas situaciones que considera injustas.

En esta ocasión, el conocido rostro de Dmax ha querido denunciar la injusticia sufrida por una familia venezolana que ha perdido a su hijo menor, quien no ha podido recibir un tratamiento para tratar el cáncer que padecía.

«El niño se ha muerto por falta de medicinas, no por falta de doctores ni de hospitales. Esto no es una crítica contra Maduro, ni contra la oposición. Ojalá el pueblo venezolano pueda vivir de nuevo, porque los niños y la gente no tienen medicinas. No hablo de Podemos, ni del PP, he hablado de una situación que se vive en Venezuela».