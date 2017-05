La bella carta de amor que el capo de la Mafia escribió antes de fugarse

"Qué Dios me ayude".

Así se expresaba, en una desesperada y tierna carta a su novia antes de fugarse, el último capo de la mafia siciliana, Matteo Messina Denaro.

Era el 5 de junio de 1993. Tres días antes, un juez del tribunal de Palermo había emitido un orden de detención contra él por cuatro asesinatos.

Su suerte estaba echada y Messina Denaro lo sabía: debía esconderse para siempre.

"No se si entendiste que en la operación de ayer por parte de los carabineros hay una orden de captura contra mí".

"Cualquier cosa que hayan puesto es una gran infamia, porque soy inocente. Comenzó mi sufrimiento y, a 31 años, y con la conciencia tranquila, no es justo ni moralmente ni humanamente (...). Espero que Dios me ayude (...) No quiero ni siquiera pensar en salir de este laberinto desde el que no sé cómo voy a salir (...) Quiere decir que nuestro destino era este. Espero mucho, de verdad de corazón, que al menos vos en la vida puedas tener suerte (...) Ni siquiera pienses más en mí, no merece la pena, porque sé qué horrores voy a pasar cuando haya ingresado en esta espiral infernal. Te deseo un mundo de felicidad, y aún cuando desde el rincón más oscuro lo sabré, voy a estar feliz yo también. Con el corazón roto. Un abrazo, Matteo".