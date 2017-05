Profesor A. Darwich: "La paliza a la niña en Tenerife no fue acoso escolar"

El profesor Antonio Eff-Darwich Peña, realizaba el pasado 20 de mayo de 2017, esta interesante reflexión en su cuenta de Facebook, que ha dado mucho de lo que hablar y reflexionar:

¿Supongo que habrán visto el video de la paliza que una niña le da a otra por fuera de la laboral? Esto no es acoso escolar.

El acoso escolar fue detectado y se actuó siguiendo el protocolo, por lo que el niñato fue expulsado del centro. El problema es la cultura de odio, desprecio por todo, infantilismo y analfabetismo que rodea a ese niño y que hace que sus amiguitas vayan a matar y perseguir a una chica de 13 años. Por lo poco que he visto desde mi puesto de 'profe de futuros profes', no deben sorprenderse de todo esto. Nosotros, amigos del facebook, (desde los más comunistas a los más derechones) vivimos en una burbuja, y no nos damos ni cuenta (o no queremos) del problemote que tenemos encima. Esa niña de 14 años que casi mata a otra de 13, crecerá, cumplirá los 17 o 18 años, se quedará embarazada, pedirá un pisito y una paga, educará con lo poco y mal que sabe a sus pobre niños (eso si, todo retransmitido por instagram), a los que pondrá absurdos nombres que se tatuará cual Capilla Sixtina. Estos niños, con un pelín más de odio y violencia encima, un mensajito mesiánico y un kalashnikov ..... ya saben, no? Quizás exagero, pero ya no me echo las manos a la cabeza ... Ahora tocan mil campañas de concienciación, más trabajo para el profesorado, pero el problema de fondo seguirá ahí ....