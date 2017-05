Denuncian que la Universidad Carlos III está siendo "colonizada" por los "amiguetes" de la Fundación Juan March

Catedráticos que han salido del departamento, profesores asociados despedidos, denuncias de nombramientos amañados por fraude masivo y demandas por acoso laboral silenciadas...

La sombra del escándalo y la corrupción parece enquistada en la Universidad Carlos III de Madrid sin que nadie se atreva a echarle mano. La gota que colmó el vaso de la paciencia de los docentes de esa universidad es la entrada de la Fundación Juan March "colonizando" cátedras y plazas en el Departamento de Ciencias Sociales.



Para entender la denuncia hay que viajar en el tiempo hasta el 21 de diciembre de 2013, cuando el director de la Fundación Juan March, Javier Gomá, y el rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Peña, firmaron un convenio para la constitución de un instituto mixto en el ámbito de las ciencias sociales, que tendría su sede principal en el campus de Getafe de la citada Universidad.



Lo bautizaron como Instituto Carlos III - Juan March de Ciencias Sociales (Instituto Juan March-UC3M) y recibió dinero a manguerazos de ambas instituciones durante un periodo de seis años; terminado ese periodo, el Instituto pasó a ser un centro exclusivo de la Universidad Carlos III de Madrid, fundada en 1989 y considerada un centro de prestigio internacional dentro de las Ciencias Sociales, haciéndose cargo de la financiación en exclusiva.



"El Instituto Juan March-UC3M está integrado a su vez en el Departamento de Ciencias Sociales, pero con un alto grado de autonomía, ya que se le permite contratar personal que terminará pagando la universidad y que no ha pasado los controles de la contratación pública", denuncian docentes consultados por PD que piden mantener el anonimato por temor a represalias.

DENUNCIAS QUE VIENEN DE LEJOS



Según denunció VozPopuli en mayo 2014, a pesar de los importantes recortes presupuestarios que sufría la universidad y la prohibición de crear nuevas plazas, la UC3M acometió un importante esfuerzo al convocar un concurso internacional para cubrir cinco plazas de profesor visitante (‘tenure track') con sueldo de profesor titular, entorno a los 33.000 euros. --Escándalo en la UC3M: denuncian fraude de ley a la hora de adjudicar plazas de profesores visitantes--

"Este tipo de plazas requieren un concurso público y la acreditación previa de los candidatos en agencias externas a la universidad, donde deben acreditar una serie de méritos. Cosa que no pasa cuando se convocan plazas 'normales' para profesor visitante. Precisamente por eso, los denunciantes afirman que el fraude de ley está en que es una figura interpuesta y que, para evitar ese trámite de pasar por las agencias y acreditar los méritos y los concursos públicos, se han inventado este tipo de convocatoria porque los candidatos no cumplen con los requisitos", informaba VozPopuli.

CASI TODOS HAN PASADO POR LA JUAN MARCH

A pesar del escándalo, los profesores miembros de la Fundación March continuaron "colonizando el Departamento de Ciencias Sociales, prescindiendo de los profesores de los antiguos departamentos que no formaban parte de su grupo".

Los denunciantes aportan los datos de los docentes que conforman las comisiones (donde se 'corta el bacalao' a la hora de designar cátedras, titularidades y plazas). Casi todos con alguna vinculación con la Juan March.

Composición de la Comisión para Cátedra de Sociología:



Juan Díez Medrano: Instituto Juan March-UC3M

Ana Marta Guillén Rodríguez: Instituto Juan March-UC3M

Mauro F. Guillén: Universidad de Pensilvania (la norma prohíbe que la comisión la compongan profesores de fuera de la UE).

Rodolfo Gutiérrez Palacios: Universidad de Oviedo

Luis Sanz Menéndez: Centro Español de Investigaciones Científicas

Leandro Prados de la Escosura: Instituto Juan March-UC3M

James Simpson: Instituto Juan March-UC3M

Yasemin Soysal: Instituto Juan March-UC3M

Modesto Escobar: Instituto Juan March-UC3M



Composición de la Comisión para la plaza de Profesor Titular de Sociología:



Juan Díez Medrano: Instituto Juan March-UC3M

Ignacio Sánchez-Cuenca: Instituto Juan March-UC3M

Esther Ruiz Ortega: colega del Rector Juan Romo

Charlotta Stern: publica junto a Rickard Sandell (el candidato a la plaza)

Elisa Chuliá Rodrigo: Instituto Juan March-UC3M

SEÑALAN A IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA

¿Quién es el 'cerebro' del desembarco y colonización de la Fundación Juan March en el Departamento de Ciencias Sociales de la UC3M? Los denunciantes señalan a Ignacio Sánchez-Cuenca (Madrid, 1966), profesor de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid y director del Instituto Juan March-UC3M.

"Sánchez-Cuenca dice pretender querer 'acabar con la cultura de los amiguetes' cuando él no deja de meter a los suyos en la Carlos III", algo que estos profesores de la universidad califican como "un uso vergozante de recursos públicos para intereses privados".



"La relación de profesores que han ido entrando, muchos de ellos sin docencia (pese a que la normativa no lo permite) con concursos "orientados" es sistemática. Solo basta comprobar el claustro de profesores del Departamento de Ciencias Sociales y del Instituto Juan March-UC3M", dicen las mismas fuentes.

"Pedro Riera, Pablo Simón, Luis Orriols, Margarita Torre, Pablo Fernández, Sebastián Lavezzolo, Luis Fernando Medina, etc., todos ellos han entrado de la mano del Instituto Juan March", denuncian.

SÁNCHEZ-CUENCA LO DESMIENTE

Antes estas acusaciones PD contactó con el profesor Ignacio Sánchez-Cuenca, quien ha desmentido rotundamente las afirmaciones de los denunciantes.

"El Juan March no tiene capacidad de contratación, solo contrata de sus propios postdoctorales, investigadores jóvenes que vienen dos o tres años y luego se marchan. El Juan March no contrata profesores, a estos los contrata el Departamento de Ciencias Sociales que no recibe un euro del Instituto Juan March", afirma Sánchez-Cuenca.

"¿Desembarco? Toda la vinculación que han tenido con la Juan March las personas que me menciona ha sido una beca de cuatro años en la Fundación Juan March antes de hacer su doctorado. Esas personas pueden concursar como todo el mundo a plazas en la Universidad. (Luis) Orriols es doctor por la Universidad de Oxford, (Sebastián) Lavezzolo es doctor por la New York University. Son personas que hicieron un máster y tuvieron una beca de cuatro años en la March. Y ahí se acaba toda su vinculación", se defiende Sánchez-Cuenca en conversación telefónica con PD.

"Ni están vinculadas ni es un desembarco. De la Fundación Juan March salieron ciento y pico de personas que fueron becadas durante cuatro años para realizar un máster y que acabaron haciendo doctorados en varias universidades del mundo como Duke, Georgetown, Pompeu Fabra... algunos de ellos también han solicitado plaza en la Carlos III. Y Pablo Simón no ha tenido ninguna vinculación con la Juan March, ni beca ni master ni nada".

Pero un vistazo a la web de la Juan March demuestra que, al contrario de lo afirmado por Sánchez-Cuenca, Pablo Simón sí tuvo vinculación con la Fundación Juan March ya que en la memoria del año 2014 figura su nombramiento como miembro investigador del IC3JM.

SILENCIO DE LA CARLOS III Y DE LA JUAN MARCH

PD también ha consultado a la dirección de la Universidad Carlos III sobre estas acusaciones. "El tema está en manos de la organización académica de la universidad", es todo lo que se han limitado a decir fuentes oficiales.

Más escueta aún ha sido la respuesta de la Fundación Juan March: "Todo lo relacionado con el Instituto Carlos III debe ser centralizado a través del propio Centro".

A esta alturas a las autoridades de la UC3M le queman en las manos un concurso público abierto por la titularidad de un profesor de Sociología, que, "ya te podemos adelantar en exclusiva que lo ganará Rickard Sandell", doctor por la Universidad de Estocolmo y miembro de la Juan March, vaticinan los denunciantes. "Sería difícil que perdiese el concurso dado el origen de los miembros del tribunal, la gran mayoría son miembros del Instituto Juan March-UC3M", denuncian.