Docentes de la Carlos III denuncian a un escudero de Zapatero por colocar a sus "amiguetes"

El escándalo destapado por Periodista Digital sobre la denuncia de profesores de la Carlos III sobre el desembarco de los "amiguetes" de la Fundación March apadrinados por Ignacio Sánchez-Cuenca, director del Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales (IC3JM), ha hecho temblar las paredes de una institución en la que reina un sospechoso silencio.

Es 1 de junio de 2017 y desde la Carlos III siguen sin dar una respuesta oficial a estas gravísimas denuncias de clientelismo, favoritismo y endogamia.--Denuncian que la Universidad Carlos III está siendo "colonizada" por los "amiguetes" de la Fundación Juan March--

Varios profesores damnificados por el supuesto trato de favor de Sánchez-Cuenca --'Pacho' para los amigos-- se han puesto en contacto con PD para desmentir las afirmaciones de este intelectual muy elogiado en el entorno de Podemos por ser el azote de los pensadores críticos con el nacionalismo y la izquierda y en el pasado defensor en El País del legado de Zapatero. --A pesar de todo, balance positivo--

Ignacio Sánchez-Cuenca.

"El Instituto March no tiene capacidad de contratación de profesores en el departamento. Eso es cierto, solo contrata sus investigadores y posdoctorales. Lo que Sánchez-Cuenca no cuenta es que él y Stefan Houpt forman parte de la Comisión de Profesorado (junto a Díez Medrano, Javier Polavieja y Leandro Prado, todos ellos miembros del Instituto). Es el órgano del Departamento de Ciencias Sociales que se encarga de las contrataciones de profesores. Es decir, son ellos, quienes deciden a quién se contrata, y casualmente, casi siempre es a una persona que forma parte del Instituto", denuncian pidiendo respetar su anonimato por temor a las represalias.

"La Comisión de Contratación es un órgano del departamento, no del Instituto, está recogido en los estatutos y en Rectorado hacen lo que dicen. Puede que Sánchez-Cuenca sea un desmemoriado, pero lo que él y sus colegas decide en esa comisión va a misa. Si deciden despedir a alguien, a la calle. Si deciden contratar a alguien, contratado".

"SI VIENES DE LA JUAN MARCH QUEDAS CONTRATADO"



En la primera parte del desembarco de los "amiguetes" de la fundación del banquero de Franco de aquellas cinco plazas que fueron recurridas [denunciado en 2014 por Vozpópuli], se realizó un concurso internacional. Según la propia comisión, que está integrada por Sánchez-Cuenca, más de 150 personas presentaron su CV. Todos los que entraron, a excepción de una persona, forman parte del Instituto Juan March.



"Es cierto que todos ellos han realizado el doctorado en Oxford, Nueva York, la Pompeu... principalmente porque la Fundación no puede hacer doctores. El programa de máster que ellos tenían, similar al que tienen ahora en la UC3M, consiste justamente en eso. Ellos dan la formación y, a través de convenios, envían a sus chicos a otras universidades a doctorarse. Cuando tienen el título de una universidad, que es compartido con el del Instituto, regresan a España".

"De este modo, cuando compiten por una plaza y la ganan, no se les puede acusar de endogamia porque no vienen de una universidad española. Truco formal que siguen explotando aún cuando ya no cuela en ningún sitio. Y no cuela porque comprobarlo es tan sencillo como leer la lista de doctores de la Fundación y la lista de profesores que ha entrado en los últimos años en el departamento. Se delatan solos", denuncian los profesores ‘proscritos'.



En el punto de mira está Stefan Houpt, director de departamento y responsable máximo de contratación del mismo. Preside la comisión de profesorado (contratación) y es "íntimo" colaborador de Sánchez-Cuenca.

"Todos ellos forman parte de este colegio invisible en el que, al parecer, según Sánchez-Cuenca, acabas el máster y ya nunca más saben de ti... salvo cuando hay que repartir plazas, momento en el que casualmente esa vinculación vale su peso en oro", afirman.



Stefan Houpt ha declinado hacer declaraciones a PD.



SANCHEZ CUENCA LO DESMIENTE



PD ha contactado con Ignacio Sánchez-Cuenca para que comente las denuncias que se hacen sobre su favoritismo con miembros de la Juan March:



"La comisión de profesorado no se encarga de las contrataciones. En cuanto a los nombres que menciona, Stefan Houpt no tiene nada que ver con el Instituto. Leandro Prados y Juan Díaz Medrano entraron en el Consejo Científico del Instituto (que es un órgano puramente consultivo) cuando el Instituto Juan March firmó el convenio con la Universidad Carlos III: fue un intento de integración, pues ambos catedráticos llevaban muchos años de servicio en la Universidad Carlos III y no tenían relación con el Instituto. No reciben remuneración alguna por su pertenencia al Consejo Científico ni "defienden" al Instituto ni nada parecido".



"Le invito --dice Sánchez-Cuenca a PD-- a que repase las contrataciones que ha realizado el Departamento de Ciencias Sociales y a que calcule la proporción de personas que están "vinculadas" al Instituto (insisto en que la vinculación no pasa haber realizado un máster de dos años y haber disfrutado de una beca de cuatro años para realizar la tesis doctoral). Le sugiero que haga el mismo ejercicio con el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Pompeu Fabra (totalmente ajeno al Instituto). Se trata de dos de las mejores Universidades españolas".



Le hemos hecho caso a Sánchez-Cuenca y hemos repasado algunos nombres con la sorpresa de que siempre nos topamos con la Fundación Juan March, la que este intelectual ligado en el pasado al riñón intelectual del PSOE insiste en negar que haya vinculación.

¿FAVORITISMO EN LAS CÁTEDRAS DE EXCELENCIA?

La UC3M ofrece, conjuntamente con el Banco Santander, las Cátedras de Excelencia (60.000 euros el semestre, 120.000 el año) que se reparten entre todos los departamentos que quieren atraer talento.

Las Cátedras de Excelencia Recíprocas, llevan asociada la visita de un profesor Doctor de la Universidad Carlos III de Madrid, a la Universidad de origen y durante el tiempo equivalente, al de la estancia del beneficiario (Investigador Extranjero).



Desde la llegada de la March a la Carlos III, el Departamento de Ciencias Sociales ha disfrutado de dos:



- Laia Balcells Ventura

- Peter Stamatov



En ningún lado de sus CV online aparece su vinculación con la March, pero al entrar en la web del Instituto aparecen como destacados miembros del IC3JM. ¿Otro caso de endogamia?



Peter Stamov y Laia Balcells Ventura en la web del IC3JM

Dentro de las cátedras de excelencia del Santander, aparece Javier García Polavieja, también doctor miembro de la Juan March.

Los profesores denunciantes de la endogamia del Carlos III tiemblan al oír el nombre de García Polavieja:

"Es un auténtico killer de Sánchez-Cuenca. Está muy bien relacionado con la academia internacional y es una importante fuente de conseguir proyectos de investigación", denuncian.