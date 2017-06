[VÍDEO] Ambrosio, el abuelo peruano de 80 años que está a punto de graduarse en primaria

Pese a las dificultades económicas y la pérdida de una pierna en un accidente automovilístico, el peruano Ambrosio Malpartida cumplió uno de sus anhelos de vida: terminar sus estudios primarios. Decidió ingresar al Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización de Perú (PRONAMA), con el objetivo de terminar la educación primaria.



La historia de Ambrosio, según recoge RT, se volvió viral cuando la doctora Jem Paredes publicó el testimonio del anciano en su cuenta personal de Facebook. Según la profesional de la salud, el hombre asistió a su consultorio para realizar una tarea sobre cómo prevenir la tuberculosis.--La conmovedora historia de Ambrosio, el peruano de 80 años que está a punto de graduarse--.



Si hubiera estudiado estaría no sé en dónde. Gracias a Dios que me ha dado inteligencia y me he desempeñado en muchos cargos importantes, solo dominando las cuatro operaciones. Pero la pobreza y el deber familiar a veces no le permite a uno estudiar,