El jefe prohíbe a un joven ir en pantalón corto al trabajo y se presenta con un vestido de su madre

Joey Barge es un joven de 20 años de Buckinghamshire, Reino Unido, que el pasado 19 de junio de 2017 fue a trabajar al call centre de siempre con unos pantalones cortos debido a las altas temperaturas.

Una vez allí, le informaron de que el atuendo no estaba permitido y le invitaron a volver a casa para que se cambiase. Barge eligió otra vestimenta, pero en vez de unos pantalones largos se puso un vestido de su madre.

Barge documentó a través de Twitter todos los pasos que siguió en su 'lucha' por la igualdad entre hombres y mujeres.

"Si las mujeres pueden vestir faldas/vestidos en el trabajo, ¿puedo yo vestir pantalones cortos también?", escribió en un primer tuit mientras se dirigía a su casa para cambiarse de ropa.

"La respuesta es no. Acabo de ser enviado a casa desde el trabajo", se respondía a sí mismo en otro mensaje.

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP