Paco Marhuenda sacude un zasca a los que no estudian y los vagos de Twitter montan la mundial

Paco Marhuenda parece un santito, pero reparte leches como panes. Y sin despeinarse o subir el tono.

El director de La Razón, que parece no dormir ni parar, recogíaeste 24 de junio de 2017 en un tuit un comentario de su intervención en Spain is different, el divertido programa de 13TV donde José Luis Pérez anda rompiendo moldes.

Marhuenda hablaba sobre la nueva estrategia de los estibadores, que siguen dando por saco y enlazando huelga con paro y chantaje con manifestación, tras la reforma de la estiba que aprobó el Gobierno el pasado mes de mayo.

En un momento del programa, Marhuenda recomendó dos opciones para los que no quisiesen estudiar:

Como no podía ser de otra manera y visto el personal que deambula por las redes sociales y lo que chapotean los de Podemos en esas charcas, eltuit ha desatado una avalancha de comentarios y críticas, que no quitaran el sueño al director de La Razón, periodista inasequible al desaliento:

Si estudias mucho tienes dos opciones: hacerte ingeniero o defraudador fiscal. pic.twitter.com/B8zSdGp1HS — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 23 de junio de 2017

O puedes no aprovechar los estudios y hacerte tertuliano de derechas. 😘 — Álvaro. (@alvaroalonso) 23 de junio de 2017

En la Estiba no durarías ni 15 días, que sabrás tú lo que es trabajar, Soy un profesional y tú un tertuliano anticuado.#EstibaDigna pic.twitter.com/M7BtfFUzQl — Negro (@joseferlo361) 23 de junio de 2017

O ser director de un periodico, escrupulos y honestidad tampoco son necesarios — Charly (@docker70036) 24 de junio de 2017