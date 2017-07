¿Sabías que Jesús no nació el 25 de diciembre?

Así es, ¿pero por que decimos esto? Por muchas razones. No existe ninguna evidencia que indique que Jesús hubiera nacido el 25 de diciembre. Más bien, la evidencia demuestra lo contrario.

Por ejemplo en el libro Celebrations, de Robert J. Myers, leemos:

"El relato bíblico sobre el nacimiento de Jesús no indica nada de la fecha en que tuvo lugar. Sin embargo, el informe de Lucas [Lucas 2:8] tocante a que los pastores ‘moraban en los campos, guardando sus rebaños por la noche', da a entender que Jesús debió nacer en el verano o a principios del otoño. Ya que diciembre es un mes frío y lluvioso en Judea, lo más probable es que por la noche los pastores hubieran buscado refugio para sus rebaños".

Además en el libro Daily Life in the Time of Jesus (Vida cotidiana en el tiempo de Jesús), de Henri Daniel-Rops, se nos dice algo semejante:

"Los rebaños [...] pasaban el invierno bajo cubierto; y solo por este detalle puede verse que es poco probable que la fecha tradicional de la Navidad, en el invierno, sea cierta, ya que el Evangelio dice que los pastores estaban en los campos".

The Encyclopedia Americana dice lo siguiente sobre el 25 de diciembre:

"En Occidente no se estableció esta fecha hasta aproximadamente mediados del siglo IV, y en Oriente, hasta más o menos un siglo después".

Si buscamos información en la Biblia, llegamos a la conclusión que Jesús no nació en esa fecha. Y él no autorizó la celebración de la Navidad, como tampoco lo hicieron sus discípulos ni los escritores de la Biblia.

De hecho los primeros cristianos no celebraban el nacimiento de Cristo. Además si hubiese sido importante recordar su nacimiento, ¿no lo habría mandado?

Además hasta la Iglesia Católica reconoció que Jesus no nació en esa fecha, en su periodico del Vaticano L'Osservatore Romano dijo: